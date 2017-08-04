Пропавшая в Приморье туристическая группа найдена

Семья из пяти человек самостоятельно добралась до населенного пункта

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Туристическая группа из пяти человек самостоятельно вышла к селу Чистоводное Лазовского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Состояние здоровья людей удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, 2 августа в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать содействие в поисках группы из пяти туристов, которая 30 июля вышла в поход из посёлка Николаевка Партизанского муниципального района в село Чистоводное Лазовского муниципального района.

Группа состоит из двоих мужчин: 1992 и 1958 годов рождения, двоих женщин: 1958 и 1981 годов рождения, а также девочки 2007 года рождения.

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