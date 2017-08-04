Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 4 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Камень в 15:54, отменен.



