Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 4 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Камень в 15:54, отменен.
Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 4 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Камень в 15:54, отменен.
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