Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 августа

Сегодня, 4 августа, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
Адреса:
50 лет ВЛКСМ ул.27, 28, 30, 30А, 30Б, 30В, 32,
Алеутская ул.45А,
Восточная 5-я ул.10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 7, 9, 16Б,
Грушевая ул.25,
Изюбриевая ул.9,
Иртышская ул.10, 12, 5, 7,
Калинина ул.115, 115А, 166, 170, 172, 178, 201, 203, 217, 6В,
Кирова ул.17,
Коммунаров ул.14,
Красного Знамени пр-кт65, 65Б, 69Б, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 77, 65Г,
Некрасовская ул.82, 84, 96,
Нерчинская ул.32, 40, 42,
Пологая ул.38,
Рыбацкий пер.64, 80, 74, 66, 70,
Светланская ул.23, 27, 29,
Фонтанная ул.15/2, 17, 19, 21,
Шевченко ул.59А, 85А, 57, 55,
Яблоневая ул.109, 3А, 40, 69Г, 7А, 82, 84, 9А, 73, 63Д, 73А, 71А, 11, 92
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.