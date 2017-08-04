Мумий Тролль сделает владивостокцам шикарный подарок 09:45, 04 августа Мумий Тролль сделает владивостокцам шикарный подарок
Из-за музыкального фестиваля во Владивостоке ограничено движение по некоторым улицам 09:44, 04 августа Из-за музыкального фестиваля во Владивостоке ограничено движение по некоторым улицам
Полиция ищет злоумышленника, «заминировавшего» ТЦ «Седанка Сити» 09:32, 04 августа Полиция ищет злоумышленника, «заминировавшего» ТЦ «Седанка Сити»
Новостная лента
Август, 04 пятница
10:18
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
10:18
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
10:18
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
09:56
По школам Приморья «прокатятся» проверки
09:45
Мумий Тролль сделает владивостокцам шикарный подарок
09:44
Из-за музыкального фестиваля во Владивостоке ограничено движение по некоторым улицам
09:32
Полиция ищет злоумышленника, «заминировавшего» ТЦ «Седанка Сити»
09:23
Пропавшая в Приморье туристическая группа найдена Фото
09:12
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:01
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, два – задерживаются
08:51
Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 августа Адреса
08:46
Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, местами туман.
08:20
Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
07:30
Гороскоп на 4 августа
06:15
Приморцы смогут «посещать» врачей дистанционно
05:33
Приморье готовится к природному апокалипсису
04:35
Возможность установки новых памятников обсудили на Совете по культуре и искусству в администрации Владивостока
03:24
Гигантский ледник дестабилизирует ледовый щит Антарктиды, - ученые
02:36
Участники международного конкурса «Морской десант-2017» готовятся к «Тропе выживания»
01:22
Во Владивостоке пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов» Фото
00:21
Названы самые закредитованные российские регионы
Август, 03 четверг
23:36
Календарь магнитных бурь в августе 2017 года в России
22:14
Илья Лагутенко едва не взял дальневосточный гектар для фестиваля V-ROX
21:05
Молодежный ресурсный центр проводит для ребят Владивостока станционную игру «По странам света»
20:22
Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник, посвящённый юбилею района
19:41
Эксперты: Приморью угрожает появление болезни, от которой нет вакцины
18:27
Крупную партию заразных цветов уничтожили в Приморье
17:59
К 2030 году земляне останутся на безжизненной планете, - ученые
17:43
#Читаюзаконцерт: итоги акции подвели во Владивостоке
17:38
Во Владивостоке конфискована крупная партия дорогих деликатесов
17:32
Регата "Кубок Владивостока" вступила в завершающую стадию
17:19
Сегодня спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
17:08
Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 августа

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 августа, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

50 лет ВЛКСМ ул.27, 28, 30, 30А, 30Б, 30В, 32,

Алеутская ул.45А,

Восточная 5-я ул.10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 7, 9, 16Б,

Грушевая ул.25,

Изюбриевая ул.9,

Иртышская ул.10, 12, 5, 7,

Калинина ул.115, 115А, 166, 170, 172, 178, 201, 203, 217, 6В,

Кирова ул.17,

Коммунаров ул.14,

Красного Знамени пр-кт65, 65Б, 69Б, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 77, 65Г,

Некрасовская ул.82, 84, 96,

Нерчинская ул.32, 40, 42,

Пологая ул.38,

Рыбацкий пер.64, 80, 74, 66, 70,

Светланская ул.23, 27, 29,

Фонтанная ул.15/2, 17, 19, 21,

Шевченко ул.59А, 85А, 57, 55,

Яблоневая ул.109, 3А, 40, 69Г, 7А, 82, 84, 9А, 73, 63Д, 73А, 71А, 11, 92

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, местами туман.
08:46, 04 августа 2017 Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, местами туман.

В крае облачно, дождь, местами сильный в отдельных районах гроза

Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
08:20, 04 августа 2017 Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока

За фермерскими овощами, мёдом и молоком!

Гороскоп на 4 августа
07:30, 04 августа 2017 Гороскоп на 4 августа

Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам

Приморцы смогут «посещать» врачей дистанционно
06:15, 04 августа 2017 Приморцы смогут «посещать» врачей дистанционно

Сегодня в Приморском крае телемедицину активно используют ряд учреждений

Приморье готовится к природному апокалипсису
05:33, 04 августа 2017 Приморье готовится к природному апокалипсису

Памятка для населения

Участники международного конкурса «Морской десант-2017» готовятся к «Тропе выживания»
02:36, 04 августа 2017 Участники международного конкурса «Морской десант-2017» готовятся к «Тропе выживания»

На полигоне Тихоокеанского флота «Горностай» участники международного конкурса по полевой выучке «Морской десант-2017» готовятся преодолеть «Тропу выживания»

Во Владивостоке пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов»
01:22, 04 августа 2017 Во Владивостоке пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов»

1000 человек уже подтвердили свое желание принять участие в турнире по популярной военно-исторической компьютерной игре World of Tanks