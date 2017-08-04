В крае облачно, дождь, местами сильный в отдельных районах гроза

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, дождь, местами сильный в отдельных районах гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +17...+28 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, местами туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +19...+21 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер южный сильный. Температура воздуха +23...+25 °C.



В Находке облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24 °C.