Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье 16:57, 03 августа Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 16:46, 03 августа Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует 16:38, 03 августа Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
Новостная лента
Август, 04 пятница
04:14
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
04:14
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
04:14
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
03:24
Гигантский ледник дестабилизирует ледовый щит Антарктиды, - ученые
02:36
Участники международного конкурса «Морской десант-2017» готовятся к «Тропе выживания»
01:22
Во Владивостоке пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов» Фото
00:21
Названы самые закредитованные российские регионы
Август, 03 четверг
23:36
Календарь магнитных бурь в августе 2017 года в России
22:14
Илья Лагутенко едва не взял дальневосточный гектар для фестиваля V-ROX
21:05
Молодежный ресурсный центр проводит для ребят Владивостока станционную игру «По странам света»
20:22
Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник, посвящённый юбилею района
19:41
Эксперты: Приморью угрожает появление болезни, от которой нет вакцины
18:27
Крупную партию заразных цветов уничтожили в Приморье
17:59
К 2030 году земляне останутся на безжизненной планете, - ученые
17:43
#Читаюзаконцерт: итоги акции подвели во Владивостоке
17:38
Во Владивостоке конфискована крупная партия дорогих деликатесов
17:32
Регата "Кубок Владивостока" вступила в завершающую стадию
17:19
Сегодня спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
17:08
Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода
16:57
Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
16:46
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
16:38
Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
16:36
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
16:24
Качество воды на Русском острове продолжает находиться на контроле
16:12
Организаторы международной дрифт-битвы D1 готовят для болельщиков сюрприз Фото
16:00
Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке
15:49
Странный мужчина вновь не дает покоя своим соседям во Владивостоке Видео
15:36
Будни железнодорожников: взгляд изнутри Фото
15:24
Во Владивостоке в среду произошло 60 ДТП Эксклюзив
15:12
В администрации Владивостока обсудили предстоящие праздничные мероприятия
15:00
В Приморье бесследно исчезла группа туристов
14:49
Житель Владивостока обратился ко всем «чушкам» из Приморья Видео
14:36
Администрация Владивостока: Тайфун Noru может сдвинуть сроки работ на Народном проспекте Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Актуальный комментарий

Гигантский ледник дестабилизирует ледовый щит Антарктиды, - ученые

Но возможно, что появление Ларсена С - это вполне естественный процесс
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Ученые полагают, что отделение айсберга может оказаться частью естественного цикла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. В середине июля 2017 года ученые объявили: от антарктического ледника Ларсен C откололся айсберг площадью около 5800 км2. Объект получил название А68. Это один из крупнейших айсбергов за всю историю наблюдений.

Ученые из Университета Лидса и Британской антарктической службы (British Antarctic Survey) подготовили обзор актуального состояния айсберга и спрогнозировали дальнейшие изменения антарктического ландшафта. При подготовке работы исследователи использовали данные спутника Sentinel-1.

За три недели айсберг успел заметно удалиться от основного ледника. На снимках можно увидеть зазор между ледником и айсбергом, достигающий пяти километров. Когда А68 отделился от ледяного массива, образовалось еще 11 небольших айсбергов, самый крупный из них достигает 13 км в длину. Одна из авторов работы, Анна Хогг (Anna Hogg) из Университета Лидса, комментирует: «Спутниковые снимки показывают, что многие процессы изменения шельфового ледника Ларсен С продолжаются. Мы видим, что оставшиеся трещины удлиняются по направлению к ледяному подъему Bawden Ice Rise, который обеспечивает структурную поддержку оставшейся части ледника».

Структура, называемая Bawden Ice Rise, — это куполообразное возвышение, выделяющееся на плоской поверхности ледника. По словам Анны Хогг, отделение крупного айсберга может привести к ослаблению контакта между ледником и возвышением морского дна. Такое событие способно дестабилизировать ледник и ускорить его разрушение. При этом, по свидетельству исследователей, дробление шельфовых ледников лишь незначительно влияет на повышение уровня моря.

Ученые полагают, что отделение гигантского айсберга не обязательно связано с глобальным потеплением. С большей вероятностью может оказаться, что оно — часть естественного цикла роста и сокращения площади шельфового ледника. В любом случае, появление такого крупного айсберга позволит проследить множество изменений ландшафта.

Обзор последних данных об айсберге А68 опубликован в журнале Nature Climate Change.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Администрация Владивостока: Тайфун Noru может сдвинуть сроки работ на Народном проспекте
14:36, 03 августа 2017 Администрация Владивостока: Тайфун Noru может сдвинуть сроки работ на Народном проспекте

Окончена укладка первого слоя асфальта на месте демонтированных рельс

Перевозчики: Автобусы на Дальнегорск и Арсеньев ходят без перебоев
11:34, 03 августа 2017 Перевозчики: Автобусы на Дальнегорск и Арсеньев ходят без перебоев

Обрушение моста в Анучинском районе Приморского края не повлияло на пассажирское сообщение с севером региона

Вместе с татуировками приморцы рискуют подхватить неизлечимые инфекции
10:01, 03 августа 2017 Вместе с татуировками приморцы рискуют подхватить неизлечимые инфекции

Китайские тату-салоны заполонили Приморье

Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU
20:20, 02 августа 2017 Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU

Тайфун пока «топчется» в Тихом океане

Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке
16:08, 02 августа 2017 Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке

Это приведет к снижению оперативности консульской деятельности

Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма
15:23, 02 августа 2017 Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма

Почему в Приморье смерть «косит» мотоциклистов

Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа
14:59, 02 августа 2017 Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа

Генеральный менеджер хоккейного клуба - о составе команды, новом сезоне и прогнозе на игры