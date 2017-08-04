Гигантский ледник дестабилизирует ледовый щит Антарктиды, - ученые

Но возможно, что появление Ларсена С - это вполне естественный процесс

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Ученые полагают, что отделение айсберга может оказаться частью естественного цикла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. В середине июля 2017 года ученые объявили: от антарктического ледника Ларсен C откололся айсберг площадью около 5800 км2. Объект получил название А68. Это один из крупнейших айсбергов за всю историю наблюдений.

Ученые из Университета Лидса и Британской антарктической службы (British Antarctic Survey) подготовили обзор актуального состояния айсберга и спрогнозировали дальнейшие изменения антарктического ландшафта. При подготовке работы исследователи использовали данные спутника Sentinel-1.

За три недели айсберг успел заметно удалиться от основного ледника. На снимках можно увидеть зазор между ледником и айсбергом, достигающий пяти километров. Когда А68 отделился от ледяного массива, образовалось еще 11 небольших айсбергов, самый крупный из них достигает 13 км в длину. Одна из авторов работы, Анна Хогг (Anna Hogg) из Университета Лидса, комментирует: «Спутниковые снимки показывают, что многие процессы изменения шельфового ледника Ларсен С продолжаются. Мы видим, что оставшиеся трещины удлиняются по направлению к ледяному подъему Bawden Ice Rise, который обеспечивает структурную поддержку оставшейся части ледника».

Структура, называемая Bawden Ice Rise, — это куполообразное возвышение, выделяющееся на плоской поверхности ледника. По словам Анны Хогг, отделение крупного айсберга может привести к ослаблению контакта между ледником и возвышением морского дна. Такое событие способно дестабилизировать ледник и ускорить его разрушение. При этом, по свидетельству исследователей, дробление шельфовых ледников лишь незначительно влияет на повышение уровня моря.

Ученые полагают, что отделение гигантского айсберга не обязательно связано с глобальным потеплением. С большей вероятностью может оказаться, что оно — часть естественного цикла роста и сокращения площади шельфового ледника. В любом случае, появление такого крупного айсберга позволит проследить множество изменений ландшафта.

Обзор последних данных об айсберге А68 опубликован в журнале Nature Climate Change.