Во Владивостоке пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов»

1000 человек уже подтвердили свое желание принять участие в турнире по популярной военно-исторической компьютерной игре World of Tanks

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

«Время танков. Битва взводов» включает в себя шесть турниров среди игроков, которые пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и суперфинал в Екатеринбурге! Первый этап прошел в Хабаровске и собрал более 1800 человек. Второй этап пройдёт во Владивостоке уже 6 августа в КСК «Фетисов Арена». Организаторы ожидают, что мероприятие посетит более 2 000 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

По официальным данным только Приморском крае зарегистрировано более 150 000 игроков в «танки». Мировая аудитория игры превышает 110 млн человек.

Что ожидает участников турнира

Турнир проходит в двух форматах: командные соревнования в формате «3 на 3» и личный зачёт. Для организации игровой зоны личного зачета будет доставлено 60 современных компьютеров. Любой желающий может принять участие в виртуальных сражениях совершенно бесплатно. Лучшим танкистам будут вручены ценные подарки.

Как еще развлечься?

Для всех гостей мероприятия будут работать бесплатные фотозоны, салоны красоты, а также организованы различные мастер-классы. Среди посетителей мероприятия, будут разыграны сувениры и подарки. Специальные развлечения будут организованы для детей.

На турнир «Время танков. Битва взводов» специально прилетит команда разработчиков Wargaming из Минска, чтобы лично пообщаться с многочисленными поклонниками игры и ответить на все интересующие их вопросы.

Ведущий мероприятия — Андрей Родной («Камеди радио», ТНТ).

Официальный комментатор турнира известный youtubeстример Сергей Vspishka Карапетян (более 500000 подписчиков).

Чтобы попасть на мероприятие, нужно получить бесплатный пригласительный на сайте http://tickets.wgleague.net/bitva_vzvodov2

Примечание. Впервые киберспортивный турнир по WorldofTanksпрошел во Владивостоке в октябре 2013 года. Мероприятие посетило более 1 000 участников. В личном зачете сыграло более 400 человек.

Адрес: Владивосток, КСК «Фетисов Арена» ул. Маковского, 284

Время начало мероприятия: 6 августа в 12:00.