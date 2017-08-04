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Общество

Приморцы смогут «посещать» врачей дистанционно

Сегодня в Приморском крае телемедицину активно используют ряд учреждений
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Закон о телемедицине, предусматривающий выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно, подписал Президент России Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Он позволит продолжить развитие телемедицинских технологий, используемых в Приморье уже около четырех лет.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, новый закон позволяет оказывать медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов.

«Это так называемое онлайн-консультирование – дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента», – отметили в ведомстве.

Сегодня в Приморском крае телемедицину активно используют ряд учреждений – это краевые клинические больницы №1 и 2, детская туберкулезная больница, детская краевая клиническая больница №1. Они являются консультационными пунктами для районных больниц региона, подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков.

Сеансы телемедицины периодически проходят и в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Здесь проводят онлайн-консультации и онлайн-консилиумы, во время которых пациентов осматривают и консультируют врачи федеральных клиник. Врачи готовы взять многих на лечение. Но правильно оформить такое направление непросто, поскольку в основе лежит мнение врача, который находится в тысячах километров от пациента.

«Новый закон призван решить эту проблему. Важно, что удаленные консультации получат юридическую силу, а значит, и врачи будут нести ответственность за свои решения. Сейчас этот вопрос не урегулирован», – говорят в департаменте здравоохранения.

Сейчас онлайн-консультации оплачивают из средств краевого бюджета, а потому используют только в исключительных случаях. Закон же позволяет учреждениям оплачивать онлайн-приемы за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Фонд ОМС оплачивает почти все случаи оказания медпомощи в крае – это государственные больницы и поликлиники, от районных до краевых. Но отсутствие разработанных тарифов ОМС как раз не позволяет проводить за счет средств фонда консультации во всех этих организациях. Делать это пока удается только в наркологической, туберкулезной и психиатрической службах, поскольку они содержатся за счет средств краевого бюджета. Однако в дальнейшем телемедицинские технологии, возможно, станут доступны всем пациентам государственных медучреждений», – подчеркнул заместитель директора Приморского краевого медицинского информационно-аналитического центра Никита Каневский.

Напомним, что сегодня в рамках реализации проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении на 2017-2021 годы» внедряются современные информационные системы. Так, до конца этого года во всех поликлиниках Приморья начнут работать call-центры.

Второе направление, которому будет уделяться особое внимание в этом году, – это создание электронной системы мониторинга беременных, которая поможет контролировать состояние каждой женщины, вставшей на учет, в режиме онлайн.

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