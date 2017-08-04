Гороскоп на 4 августа 07:30, 04 августа Гороскоп на 4 августа
Приморье готовится к природному апокалипсису 05:33, 04 августа Приморье готовится к природному апокалипсису
Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье 16:57, 03 августа Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
Новостная лента
Август, 04 пятница
08:47
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
08:47
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
08:47
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
08:20
Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
07:30
Гороскоп на 4 августа
06:15
Приморцы смогут «посещать» врачей дистанционно
05:33
Приморье готовится к природному апокалипсису
04:35
Возможность установки новых памятников обсудили на Совете по культуре и искусству в администрации Владивостока
03:24
Гигантский ледник дестабилизирует ледовый щит Антарктиды, - ученые
02:36
Участники международного конкурса «Морской десант-2017» готовятся к «Тропе выживания»
01:22
Во Владивостоке пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов» Фото
00:21
Названы самые закредитованные российские регионы
Август, 03 четверг
23:36
Календарь магнитных бурь в августе 2017 года в России
22:14
Илья Лагутенко едва не взял дальневосточный гектар для фестиваля V-ROX
21:05
Молодежный ресурсный центр проводит для ребят Владивостока станционную игру «По странам света»
20:22
Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник, посвящённый юбилею района
19:41
Эксперты: Приморью угрожает появление болезни, от которой нет вакцины
18:27
Крупную партию заразных цветов уничтожили в Приморье
17:59
К 2030 году земляне останутся на безжизненной планете, - ученые
17:43
#Читаюзаконцерт: итоги акции подвели во Владивостоке
17:38
Во Владивостоке конфискована крупная партия дорогих деликатесов
17:32
Регата "Кубок Владивостока" вступила в завершающую стадию
17:19
Сегодня спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
17:08
Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода
16:57
Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
16:46
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
16:38
Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
16:36
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
16:24
Качество воды на Русском острове продолжает находиться на контроле
16:12
Организаторы международной дрифт-битвы D1 готовят для болельщиков сюрприз Фото
16:00
Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке
15:49
Странный мужчина вновь не дает покоя своим соседям во Владивостоке Видео
15:36
Будни железнодорожников: взгляд изнутри Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Гороскоп на 4 августа

Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам
Фото: Globaltomsk.ru Фото: Globaltomsk.ru
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить, сообщает 1001Гороскоп. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам –  они могут оказаться полезными. В течение дня возможны новые знакомства, в том числе романтические.

Сегодня - благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви – а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача – удел тех, кто ее заслужил» – эта фраза должна стать девизом Овна на . Ну а если Овен не захочет добиваться милостей от судьбы – что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться «лежачим камнем», отказываясь от заманчивых перспектив?

Сегодня – день, который Тельцу стоит посвятить общению с людьми везде, где бы он ни находился: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты будут даваться Тельцу легче обычного. Если он наметил заняться карьерой, у него будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Телец пока одинок,  он может завести романтическое знакомство.

Сегодня звезды в гороскопе Близнецов образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Близнецы будут полны сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача им по плечу. Однако при этом день не сулит им легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Близнецы смогут проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба поставит перед ними препятствие или потребует напряжения всех сил – только так Близнецы смогут сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Сегодня день предвещает Раку счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Рака принятия быстрых решений. Поэтому совет для Рака простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Лев может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывал. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур…  Льву достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и он не пожалеет: события подхватят его и поведут за собой.

Чего сегодня точно не стоит делать Деве, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет ее туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, она будет чувствовать себя как рыба в воде! День наделяет Деву такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, она без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды гороскопа советуют Деве воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Сегодня – день, когда Весы имеют шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана Весам, а может быть, они сами в нужный момент подставят кому-то свое плечо. В любом случае, жизнь даст им повод задуматься над тем, какие люди находятся с ними рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Сегодня Скорпион будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Скорпиону будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Скорпион не хочет оказаться «крайним», звезды гороскопа советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Сегодня Стрельцу волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться – тут уж как повезет. А чтобы действия Стрельца не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Сегодня ситуация может вынудить Козерога защищать свои интересы – и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Козерога способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды гороскопа советуют Козерогу воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Сегодня Водолею стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Интуиция у Водолея будет обострена до предела, а голос подсознания – слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Водолею прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу»-«не хочу» – они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

Сегодня у Рыб есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У них может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека они уже видели, а какая-то ситуация им знакома… Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Рыб мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Рыбы способны угадывать развитие событий и могут проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцы смогут «посещать» врачей дистанционно
06:15, 04 августа 2017 Приморцы смогут «посещать» врачей дистанционно

Сегодня в Приморском крае телемедицину активно используют ряд учреждений

Приморье готовится к природному апокалипсису
05:33, 04 августа 2017 Приморье готовится к природному апокалипсису

Памятка для населения

Участники международного конкурса «Морской десант-2017» готовятся к «Тропе выживания»
02:36, 04 августа 2017 Участники международного конкурса «Морской десант-2017» готовятся к «Тропе выживания»

На полигоне Тихоокеанского флота «Горностай» участники международного конкурса по полевой выучке «Морской десант-2017» готовятся преодолеть «Тропу выживания»

Во Владивостоке пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов»
01:22, 04 августа 2017 Во Владивостоке пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов»

1000 человек уже подтвердили свое желание принять участие в турнире по популярной военно-исторической компьютерной игре World of Tanks

Илья Лагутенко едва не взял дальневосточный гектар для фестиваля V-ROX
22:14, 03 августа 2017 Илья Лагутенко едва не взял дальневосточный гектар для фестиваля V-ROX

Но это отодвинуло бы следующий фестиваль лет на 15

Молодежный ресурсный центр проводит для ребят Владивостока станционную игру «По странам света»
21:05, 03 августа 2017 Молодежный ресурсный центр проводит для ребят Владивостока станционную игру «По странам света»

По итогам игры команды были награждены грамотами

Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник, посвящённый юбилею района
20:22, 03 августа 2017 Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник, посвящённый юбилею района

Для маленьких гостей праздника предусмотрены весёлые развлечения