Названы самые закредитованные российские регионы

Специалисты составили ТОП-10

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В Объединенном Кредитном Бюро назвали самые закредитованные регионы России. В частности, после подведение итогов за второй квартал был составлен ТОП-10 наиболее кредитно-активных регионов.



Как выяснилось, больше всего было выдано кредитов в Москве и Московской области. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, где выдано более 316 тысяч кредитов почти на 65 млрд рублей.



В тройку попал и Краснодарский край, жители которого получили свыше 252 тысяч кредитов на 35 млрд рублей.



В Топ-10 также вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, Челябинская и Ростовская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.



Согласно подсчетам, в общей сложности российские банки выдали населению более 7 млн кредитов на общую сумму свыше 1 трлн рублей.



Кроме того, эксперты сообщили, что в Свердловской области наблюдается ускоренный рост ипотеки - на уровне 24%. Так, за второй квартал в регионе оформлено кредитов на сумму 33,39 млрд рублей и заключено 220,46 тыс. договоров.