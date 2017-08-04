Дневник девушки: Как победить целлюлит?

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока рассказывает об апельсиновой корке

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о целлюлите.

"Что такое "апельсиновая корка" или целлюлит и как с ним бороться? Дорогие девушки, давайте разберёмся, из чего состоит это самый целлюлит, который образуется в результате малоподвижного образа жизни и неправильного питания, а также постоянного стресса на работе. В конце концов это сказывается на внешнем виде и на внутреннем состоянии организма. Итак, целлюлит это: ЖИР (подкожный прежде всего) + ОТЕК (задержка воды в тканях) = целлюлит. Многие думают, что массаж уменьшает подкожный жир. Это не так. Массаж никак не устраняет подкожный жир. Но массаж очень эффективно выгоняет воду за счет стимуляции клеток в ваших тканях. Значит, стоит избавиться от лишней межклеточной воды, и уже внешность измениться в лучшую сторону. Именно лимфодренажный массаж выгоняет лишнюю воду.

Согласно отзывам о массаже для похудения, подобные процедуры, к сожалению, показаны не всем женщинам.

Массаж ни в коем случае нельзя проводить женщинам во время беременности и на ранних сроках лактации. Кроме того, процедура противопоказана лицам с высоким давлением, нарушениями мозгового кровообращения, при наличии опухолевых процессов (особенно мягких тканей), при обострениях хронических болезней.

Массаж не следует делать при склонности к образованию тромбов, чрезмерной кровоточивости, нарушениях свертываемости крови, варикозе, тромбофлебитах, лихорадках неясного происхождения, аллергиях, экземе, дерматозах.

Массаж также противопоказано делать в области крупных родинок, бородавок и ангиом. Согласно отзывам о массаже для похудения, не рекомендуется проводить процедуру во время менструаций.

Если целлюлит находится на начальных стадиях развития, то проблема вполне может быть решена самостоятельными усилиями. Для того, чтобы убрать целлюлит в домашних условиях, нужно: составить подходящую диету, которая будет включать достаточное количество жидкости (именно воды), фруктов, овощей, каш. Придется исключить из своего рациона все сладкое, мучное, жирное, жареное, соленое, консервированное, копченое и т. д. Составить для себя комплекс упражнений, который периодически нужно обновлять. Уделять несколько дней в неделю массажу (очень хорош медовый или лимфодренажный), можно делать обертывания, скрабировать кожу покупным или домашним скрабом. Можно пользоваться кремами, повышающими упругость кожи, покупными или приготовленными самостоятельно. И, конечно же, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, радоваться жизни, что обязательно сделает вас здоровее, а значит, привлекательнее".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Участница проекта ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.