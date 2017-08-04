Дневник холостяка: Неделя вторая

Новый проект РИА VladNews: Наш коллега пишет заметки с тропического острова

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

РИА VladNews объявляет о старте нового проекта под названием "Дневник холостяка". Наш коллега Сергей Савин - экс-редактор 8 канала - пишет заметки с тропического острова.

"Меня зовут Сергей, но балийцы называют меня Sergio. Им, видимо, так проще, да и мне это имя отдаленно напоминает Испанию. Мне 29 лет, и я безработный, холостой повеса, который в одночасье решил изменить свою жизнь карьериста на свободного художника. Эта смена полярности произошла относительно недавно. И о всех приключениях, которые происходят в моей жизни, я готов поделиться с вами.

Итак, неделя вторая.

Те, кто знаком со мной, знают, что я без ума от воды практически во всех ее проявлениях: бассейн, реки, море, океан и даже моржевание меня прельщают. Готов часами не вылезить из воды. Она лечит. И это неоспоримый факт. Особенно солёная вода.

Так вот, на прошлой неделе мне удалось вырваться в мини-путешествие. Помните, в прошлый раз я писал вам, что неподалеку от Бали есть три небольших острова Gili: Trawangan, Meno и Air? Они действительно очень маленькие. Моя нога ступала только на песчаный берег Тrawangan и Air. Примечательно, что все три клочка суши разные. Имею в виду не по внешнему виду, а по атмосфере, которая там царит. Так, например, если вы заядлый тусовщик и «патимейкер» ваше второе имя, то вам на самый крупный из этой троицы – Тrawangan. Если вам по душе уединение, созерцание, но без минимального сервиса вы не представляете своего существования, то вам на Air. А вот Meno для тех, кому абсолютно не нужна цивилизация. Точнее даже не так. Это место, где вы сможете от нее сбежать на время и побыть наедине со своими мыслями, переживаниями и природой, которая уж точно разделит с вами ваше настроение.

Я же хочу рассказать вам о своем открытии – снорклинг. Это непередаваемое ощущение, которое смог испытать, будучи на среднем острове. Вся моя поездка заняла два дня. Больше мне и не надо было, не настолько у меня потеряна душа для слишком затяжного ее поиска. Всем, кто захочет отправиться на Gili стоит сразу готовиться к раннему подъему. Не знаю, как вам, а для меня это смерти подобно. И это несмотря на то, что когда-то я трудился на утренних эфирах различных радиостанций и телеканалов. Автобус (трансфер) пришел за мной в 6 утра, что обрекло меня на подъем в 5:30. Далее эта маршрутка начала свой традиционный сбор всех «пилигримов». Часа через три мы добрались до порта. Он находится на востоке Бали. Там столько людей! Жизнь просто бурлит. Кто-то приезжает, кто-то уезжает, кто-то пытается тебе что-нибудь втридорога продать, пока ты ждешь свой катер.

Кстати, о затратах. Вся поездка мне обошлась примерно в миллион рупий, около 4 000 рублей. Сюда вошел проезд в обе стороны (с трансфером), проживание в весьма приличном бунгало без горячей воды, но с кондиционером. На островах в принципе нет горячей воды, но она особо вам и не понадобится, здесь и так очень тепло. Плюс солнце делает свое дело – нагревает резервуары. Добрались на остров мы своей группой примерно часам к двум дня. После того, как нашли свой зарезервированный guesthouse, отправились на изучение острова.

Вы когда-нибудь обходили сушу по кругу за полтора часа? Я - никогда. Это очень странное чувство. И, кстати, еще один момент: никогда не забывайте защищать себя от солнца. А то станете «сеньором помидором», как я. В таких вот походах и изучениях прошел моей первый неполный день на одном из островов. Конечно же, зафиналил я его, как и всегда, традиционно неповторимым закатом. Почему традиционным? Да потому что те, кто подписан на мой профиль в инстаграме знает, что я очень люблю сидеть с фотоаппаратом на пляже и наблюдать за чужим счастьем. Особенно в лучах вечернего солнца. Просто, мне кажется, в этот момент человеческие улыбки сверкают еще ярче. Меня переполняет огромная радость, когда удаётся увидеть очередную счастливую пару. Ведь это так круто, когда люди находят друг друга, забывают обо всем и начинают парить, держа друг друга за руки….

Следующий день начался с легкого завтрака и ожидания чего-то заурядного и неинтересного. Именно так мне раньше представлялся такой вид отдыха, как снорклинг. Кстати, стоит эта забава всего 100 000 рупий, или примерно 500 рублей за 6 часов увлекательного путешествия. Катер местных экскурсоводов забрал жадных до эмоций туристов примерно в 10 часов утра, предварительно раздав каждому инвентарь: трубку, маску и ласты. Кстат,и с последним было очень забавно. Так уж получилось, что на мои основные «ласты» было весьма затруднительно найти еще одни ласты по размеру. Но ничего. Нашли, и мой 44-й визуально стал, наверное, 70-м. И вот дружную гурьбою мы отправились на просторы бескрайнего синего океана подальше от берега.

Стоит оговориться, что сейчас в Индонезии календарная зима. Ну как, зима, +27, +29 температура воздуха, а вот вода бодрит. Местные гиды, которые выполняли сразу несколько ролей: матросов, капитанов, надзирателей, воспитателей в детском лагере – провели короткий инструктаж. А после дали добро на первое погружение, которое вызвало у меня неописуемый восторг!! Даже не знаю с чем сравнить…Помните мультик «В поисках Немо»? Так вот «Немо» и все остальные герои, оказывается, существуют. Они даже ярче своих киношных прототипов. А мир коралловых рифов? Это же просто царство какое-то, где все подчиненно своим правилам, законам, нормам. А эти цвета, если бы видели эти краски, в которые разукрасила природа все эти живые существа! Я сны не такие яркие вижу. Это было просто «вау!». И никакие фотографии не способны этого передать. У меня, конечно же, была мысль испытать свой айфон, ведь говорили, что 7-ка под водой снимает, но как-то не решился. Не верите, что подводный мир может быть таким сочным на цвета? Тогда вы должны это попробовать.

Всего было погружений 5 или 6, относительно недалеко от самого острова. Но самым главным для меня стал тот момент, когда я увидел настоящую морскую черепаху. Представьте: вы идете на моторной лодке, на борту которой человек 25. И тут команда глушит двигатели и все отчаянно бросаются в воду. Впереди всей этой фыркающей группы в различных купальниках руководитель. Немного отплыв от судна, я оказался как-то рядом с ним, он хлопает меня по плечу и указывает рукой куда-то в сторону дна. Видимость очень хорошая. Но от преломления солнечного света иногда картинка сливается. И тут, разобравшись со своим зрением, я вижу ее (может и его, неважно). Это величественное животное. Она не плыла. Парила. Парила в водах океана, как красивая грациозная птица. Каждый взмах ее ласт был неспешным. По размерам она была, наверное, не меньше метра от клюва до хвоста, и еще метра полтора от кончика одной ласты до другой. А когда эта морская «тортилла» начала свой подъем за очередной порцией глотка воздуха, я вообще чуть не разрыдался от счастья. Потому что она была у поверхности воды на расстоянии вытянутой руки от меня. Конечно, я хотел дотронуться до нее хотя бы пальцем, но как оказалось, это категорически запрещено. Потом мне объяснили почему. Оказывается, только благодаря этому запрету морские черепахи, которые обитают вокруг островов Gili, не боятся этих всех залетных зевак. Что в свою очередь обеспечивает постоянным заработком всех местных экскурсоводов. Вот такой круговорот взаимопомощи в природе…

В завершение хочу сказать спасибо всем, кто написал мне после выхода «пробы пера», особенно приятно, что писали не только друзья. Значит интерес есть, это классно. Ну, а если вас конкретно что-то интересует: Где лучше останавливаться? Чем отличаются районы? Сколько денег брать? Как торговаться, и почему это нужно делать? Эти и любые другие вопросы вы можете писать в direct моего аккаунта в инстаграм. Найти меня просто: ssssavin или dreamer­_at_bali. Думаю, если у нас с вами получится наладить обратную связь, мне будет легче формировать для вас актуальную информационную картину всех событий. Смотрите фотографии, чтобы вы не только читали, но еще и видели воочию, как прекрасно это сказочное место, омываемое Индийским океаном, под названием Бали.