Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье 16:57, 03 августа Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 16:46, 03 августа Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует 16:38, 03 августа Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
Новостная лента
Август, 03 четверг
19:08
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
19:08
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
19:08
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
18:27
Крупную партию заразных цветов уничтожили в Приморье
17:59
К 2030 году земляне останутся на безжизненной планете, - ученые
17:43
#Читаюзаконцерт: итоги акции подвели во Владивостоке
17:38
Во Владивостоке конфискована крупная партия дорогих деликатесов
17:32
Регата "Кубок Владивостока" вступила в завершающую стадию
17:19
Сегодня спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
17:08
Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода
16:57
Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
16:46
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
16:38
Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
16:36
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
16:24
Качество воды на Русском острове продолжает находиться на контроле
16:12
Организаторы международной дрифт-битвы D1 готовят для болельщиков сюрприз Фото
16:00
Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке
15:49
Странный мужчина вновь не дает покоя своим соседям во Владивостоке Видео
15:36
Будни железнодорожников: взгляд изнутри Фото
15:24
Во Владивостоке в среду произошло 60 ДТП Эксклюзив
15:12
В администрации Владивостока обсудили предстоящие праздничные мероприятия
15:00
В Приморье бесследно исчезла группа туристов
14:49
Житель Владивостока обратился ко всем «чушкам» из Приморья Видео
14:36
Администрация Владивостока: Тайфун Noru может сдвинуть сроки работ на Народном проспекте Фото
14:24
Строителя Приморского океанариума отпустили из СИЗО
14:00
СУ СК Приморья не комментирует задержание бывшего чиновника администрации края
13:49
Стало известно, какой бизнес в Приморье самый выгодный
13:36
Жительница Приморья во время застолья зарезала своего мужа
13:25
Прощание с байкершей Моникой состоится в пятницу во Владивостоке Фото
13:12
Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно
13:01
500 школьников Владивостока трудятся в третьей смене ремонтных бригад Видео
12:50
Вопросы предоставления земли многодетным семьям обсудили в администрации Владивостока
12:39
Из Владивостока открыт новый авиарейс
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4175 (114) от 03 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…
Директора, но договоры
Цирк прихорашивается
На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить
На «Короля Миллионки» покусились собственники здания
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Во Владивостоке конфискована крупная партия дорогих деликатесов

Морепродукты сомнительного качества продавались на популярном у горожан рынке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В ходе внеплановой проверки инспекторами Россельхознадзора на популярном у жителей Владивостока Первореченском рынке обнаружено свыше 2 центнеров дорогостоящих морепродуктов сомнительного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована.

Так, в ходе внеплановой проверки одного из индивидуальных предпринимателей, арендующего торговую площадь в помещениях продуктового рынка, инспекторы обнаружили крупную партию морепродуктов высокого ценового сегмента сомнительного качества и безопасности, предназначенных к продаже жителям и гостям города. Это были креветка, конечности и мясо краба, гребешок, трубач, соленая лососёвая икра, ценовой диапазон которых колеблется от 700 до 3 тысяч рублей за килограмм, находился на торговых прилавках и морозильных ларях без необходимой маркировки изготовителя и товаросопроводительных документов. Общая масса сомнительной продукции составила 215 килограммов.

Так как маркировка изготовителя, на которой обязательно указывается дата выработки, отсутствовала, то определить окончание срока годности всей этой продукции не представляется возможным. Не исключено, что данная продукция уже была просрочена и представляла угрозу здоровью её покупателей, что косвенно подтверждается обнаружением у этого же ИП 7 килограммов подкопченной слабосоленой нерки, срок годности которой истек за 2 дня до проведения проверки.

Причём в ходе проверки индивидуальный предприниматель уверял инспекторов Россельхознадзора в том, что товаросопроводительные документы на всю сомнительную продукцию у него были, однако, как во время проверки, так и спустя 7 дней, когда в его отношении выносилось постановление о привлечении к административной ответственности, каких-либо документов так и не предоставил.

Здесь стоит отметить, что основанием к проведению внеплановой проверки этого ИП явилось поступившее в теруправление Россельхознадзора сообщение в котором как раз и указывалось, что данный ИП хранит и реализует морепродукцию без маркировки изготовителя, в отсутствие необходимых документов, с истёкшими сроками годности.

По результатам проверки 221 килограмм небезопасных для здоровья морепродуктов был изъят и помещен на изолированное хранение. В настоящее время в отношении ИП вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счёт её владельца и под контролем инспекторов Россельхознадзора.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
16:57, 03 августа 2017 Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье

В заливе Петра Великого и районе Поворотный - Золотой ожидается опасная высота волн 4-5 метров

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
16:46, 03 августа 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидается сильный ветер

Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке
16:00, 03 августа 2017 Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке

Сотрудники полиции проводят проверку

Странный мужчина вновь не дает покоя своим соседям во Владивостоке
15:49, 03 августа 2017 Странный мужчина вновь не дает покоя своим соседям во Владивостоке

Аналогичная ситуация была год назад

В Приморье бесследно исчезла группа туристов
15:00, 03 августа 2017 В Приморье бесследно исчезла группа туристов

Спасательные службы приступили к поиску пятерых человек, среди которых один ребенок

Жительница Приморья во время застолья зарезала своего мужа
13:36, 03 августа 2017 Жительница Приморья во время застолья зарезала своего мужа

Суд отправил женщину в колонию на 9 лет

Огнеборцы Владивостока спасли частный дом
12:17, 03 августа 2017 Огнеборцы Владивостока спасли частный дом

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить