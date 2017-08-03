Во Владивостоке конфискована крупная партия дорогих деликатесов

Морепродукты сомнительного качества продавались на популярном у горожан рынке

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В ходе внеплановой проверки инспекторами Россельхознадзора на популярном у жителей Владивостока Первореченском рынке обнаружено свыше 2 центнеров дорогостоящих морепродуктов сомнительного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована.

Так, в ходе внеплановой проверки одного из индивидуальных предпринимателей, арендующего торговую площадь в помещениях продуктового рынка, инспекторы обнаружили крупную партию морепродуктов высокого ценового сегмента сомнительного качества и безопасности, предназначенных к продаже жителям и гостям города. Это были креветка, конечности и мясо краба, гребешок, трубач, соленая лососёвая икра, ценовой диапазон которых колеблется от 700 до 3 тысяч рублей за килограмм, находился на торговых прилавках и морозильных ларях без необходимой маркировки изготовителя и товаросопроводительных документов. Общая масса сомнительной продукции составила 215 килограммов.

Так как маркировка изготовителя, на которой обязательно указывается дата выработки, отсутствовала, то определить окончание срока годности всей этой продукции не представляется возможным. Не исключено, что данная продукция уже была просрочена и представляла угрозу здоровью её покупателей, что косвенно подтверждается обнаружением у этого же ИП 7 килограммов подкопченной слабосоленой нерки, срок годности которой истек за 2 дня до проведения проверки.

Причём в ходе проверки индивидуальный предприниматель уверял инспекторов Россельхознадзора в том, что товаросопроводительные документы на всю сомнительную продукцию у него были, однако, как во время проверки, так и спустя 7 дней, когда в его отношении выносилось постановление о привлечении к административной ответственности, каких-либо документов так и не предоставил.

Здесь стоит отметить, что основанием к проведению внеплановой проверки этого ИП явилось поступившее в теруправление Россельхознадзора сообщение в котором как раз и указывалось, что данный ИП хранит и реализует морепродукцию без маркировки изготовителя, в отсутствие необходимых документов, с истёкшими сроками годности.

По результатам проверки 221 килограмм небезопасных для здоровья морепродуктов был изъят и помещен на изолированное хранение. В настоящее время в отношении ИП вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счёт её владельца и под контролем инспекторов Россельхознадзора.