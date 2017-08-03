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Участники международного конкурса «Морской десант-2017» готовятся к «Тропе выживания»

На полигоне Тихоокеанского флота «Горностай» участники международного конкурса по полевой выучке «Морской десант-2017» готовятся преодолеть «Тропу выживания»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

4 августа во Владивостоке на полигоне «Горностай» пройдет второй этап конкурса под названием «Тропа выживания» для определения рейтинга среди отделений морской пехоты стран-участниц конкурса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

По условиям состязания, военнослужащие в составе отделений морской пехоты в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах должны преодолеть трассу протяженностью 3,5 километра и оборудованную 13 препятствиями по всей протяженности маршрута. Особенностью прохождения трассы является наличие огневого рубежа, где участники выполняют стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, команды преодолеют зараженные участки местности в средствах индивидуальной защиты, а также на самом последнем отрезке трассы выполнят нормативы по военно-медицинской подготовке – осуществят транспортировку раненого на носилках до финиша.

По итогам первого этапа состязания в общекомандном зачете на первом месте команда морских пехотинцев Китайской Народной Республики, на втором месте – команда морских пехотинцев ВМФ Российской Федерации, третье место у морских пехотинцев Исламской Республики Иран и четвертое - Боливарианской Республики Венесуэла.

Стоит отметить, что вход для зрителей на международный конкурс – свободный.

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