Илья Лагутенко едва не взял дальневосточный гектар для фестиваля V-ROX

Но это отодвинуло бы следующий фестиваль лет на 15

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко с командой едва не стал участником программы "дальневосточный гектар" в Приморье: в поисках новых площадок для фестиваля V-ROX фронтмен с друзьями даже задумался о получении земли в районе озера Ханка. Об этом музыкант заявил на прошедшей во Владивостоке пресс-конференции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на П24. Однако, отметил Лагутенко, в этом случае следующий фестиваль прошел бы лет через 10-15:

«Мы думали с ребятами, нас там есть 5-10 энтузиастов, если каждый возьмёт по гектару (50 га мы можем взять в теории) под Ханкой для фестиваля и сделать приморский Гластонбери или что-то вроде, - сказал Лагутенко. - Но потом стали думать, что люди должны где-то жить, добираться. Пока не пришли к какому-то решению - нужен совет людей, знакомых с инфраструктурой. Боюсь, если мы начнём делать такой фестиваль, то следующий V-ROX может в таком случае будет лет через 15».

В целом, как рассказал музыкант журналистам, найти площадку для фестиваля довольно затруднительно. Так, два года назад планировалось оборудовать для проведения фестиваля место в кампусе ДВФУ. Однако сложности возникли из-за Восточного экономического форума, подготовка к которому лишила возможности оборудовать место под концерт:

«У нас каждый год идут беседы о поиске новых площадок. Два года назад мы почти утвердили проведение фестиваля в кампусе ДВФУ, где, как я считаю, самое лучшее фестивальное место, которое было бы удобно и для зрителей, и для участников, и в добавок оно бы привлекало больше внимание к университету. Когда вся подготовка была проведена и каждая мелкая деталь согласована и учтена, вдруг поступило сообщение от ВЭФ, что рок-фестиваль нельзя проводить, потому что им надо готовиться, расставлять по периметру службы безопасности, что требует много времени. Я это всё понимаю, безопасность превыше всего, тем более национальная», - поделился с журналистами лидер "Мумий Тролля".