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Общество

К 2030 году земляне останутся на безжизненной планете, - ученые

Человек должен задуматься о завтрашнем дне уже сегодня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Учёные подсчитали, что к 2030 году земляне останутся на пустой и безжизненной планете. Специалисты предложили два выхода из сложившейся проблемной ситуации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Во-первых, нужно искусственно восполнять земные ресурсы. Вчера подошли к концу природные запасы, которые должны были использоваться в этом году. Получается, земляне живут «в долг», пользуясь ресурсами планеты, рассчитанными на следующий год. Если данная тенденция сохранится, через 10-12 лет человечество останется на омертвелой планете, когда уже не будет ни древесины, ни растений, идущих в пищу, ни рыб и зверей, то есть Земля лишится всего того, что она производит самостоятельно. Таким образом, человек должен задуматься о завтрашнем дне уже сегодня.

Во-вторых, учёные рекомендуют подыскать новую планету, на которую можно было бы переселиться. Однако, если человек не поменяет своё потребительское отношение к среде обитания, никто не может дать гарантии, что через некоторое время ему не придётся снова начинать поиски очередного космического объекта для жительства.

Напомним, мировые климатологи обеспокоены глобальным повышением температуры.

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