Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 3 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
502 Владивосток - Спасск 17:30
501 Владивосток - Уссурийск 19:10
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 3 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
502 Владивосток - Спасск 17:30
501 Владивосток - Уссурийск 19:10
Перед визитом гостей на ВЭФ тщательно проверяют систему водоснабжения
Корреспондент РИА VladNews понаблюдал за работой локомотивной бригады пригородного электропоезда сообщением "Владивосток - Спасск-Дальний - Владивосток".
Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД
Мужчина выразил все свое отношение к тем, кто «свинячит» на местной стеле
Трагедия произошла в минувший понедельник
В ходе совещания вновь вернулись к вопросу острой нехватки земли для индивидуального жилищного строительства
В ходе совещания вновь вернулись к вопросу острой нехватки земли для индивидуального жилищного строительства