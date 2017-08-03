Читаюзаконцерт: итоги акции подвели во Владивостоке

И не иссякнет источник историй, пока есть люди, связавшие себя с Владивостоком..

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Итоги акции #Читаюзаконцерт подвели во Владивостоке – два билета на концерт группы «Мумий Тролль» вручены Роману Годунцову, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Именно он с 6 июля по 1 августа прочитал наибольшее количество книг о нашем городе и написал лучшее тематическое эссе, которое по условиям акции нужно было разместить в одной из социальных сетей.

ак сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», Роман прочитал «Солнечный дворик. Владивостокская повесть» Биргитты Ингемансон, «Здравствуй, Владивосток!» Валерия Маркова, «Якоря помалу травить!..» Так начинался Владивосток» Александра Алексеева.

И не иссякнет источник историй, пока есть люди, связавшие себя с Владивостоком. Для некоторых – это мимолетная встреча с городом. Для других – неразрывная дружба длиною в жизнь. Но для каждого – это новая история, новая страница в бесконечной книге человеческих судеб», - написал Роман Годунцов после прочтения этих книг.

«Акция ещё раз продемонстрировала интерес горожан к родному городу. О Владивостоке читают и читали всегда, интересуясь его историей, культурой, ландшафтом и архитектурой, - отметили в библиотечной сети. – Так, современные читатели отдают предпочтение изданным и переизданным в последние годы художественно-публицистическим произведениям».

Особенно активно горожане берут альманах «Рубеж», «Письма из Владивостока» и «Владивостокский альбом» Элеоноры Прей, «Владивосток: этюды к истории старого города» Амира Хисамутдинова, «Солнечный дворик. Владивостокская повесть» Биргитты Ингемансон, «Краткий исторический очерк Владивостока» Николая Матвеева и другие издания.