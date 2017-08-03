Молодежный ресурсный центр проводит для ребят Владивостока станционную игру «По странам света»

По итогам игры команды были награждены грамотами

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» разработали для подростков Владивостока новую станционную игру «По странам света», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Благодаря ее оригинальным заданиям ребята узнают о странах мира и развивают географическую память. Как и другие мероприятия МРЦ, эта игра проводится в пришкольных лагерях бесплатно.

Первыми участниками новой станционной игры от Молодежного ресурсного центра стали отдыхающие третьей смены пришкольного лагеря СОШ № 27. Вчера, 2 августа, ребята с удовольствием собирали пазлы с известными достопримечательностями разных стран мира (храм Василия Блаженного, статуя Свободы и другие). Кроме этого, ребята отгадывали загадки по теме «География».

«Игра понравилась! Особенно запомнилась станция, где нам показывали изображение животного, а мы должны были командой отгадать, кто это, и показать на карте, где оно может обитать, – поделился четвероклассник школы № 27 Иван Веселов. – Оказывается, крокодилы живут и в Австралии, и в Африке».

По итогам игры «По странам света» команды были награждены грамотами.

«Наш МРЦ продолжает заниматься летним досугом школьников, которые остались на каникулах в городе, – отметила заместитель директора Молодежного ресурсного центра Ирина Самойленко. – При этом стараемся сочетать развлекательные мероприятия с учебными занятиями и учим ребят работать в команде».

Следующую станционную игру «По странам света» сотрудники городского молодежного центра проведут 8 августа в пришкольном лагере СОШ № 82 и 9 августа в пришкольном лагере школы № 10.

Информация для руководителей пришкольных лагерей: станционная игра «По странам света» проводится на бесплатной основе по предварительной договоренности. Оставить заявку можно по телефону: 222-22-94.