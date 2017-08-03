Календарь магнитных бурь в августе 2017 года в России

Метеочувствительным людям следует заранее обезопасить себя

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Метеочувствительным людям для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможных последствий магнитных бурь, необходимо знать заранее, в какие дни ожидается солнечная активность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

При этом следует учитывать, что точное расписание магнитных бурь на август 2017 года на данный момент составить нельзя, так как конкретную дату явления можно узнать только за два дня до ее наступления. Однако ученые составили приблизительное расписание магнитных бурь на август.



Прогноз магнитных бурь на август 2017 года:



2 и 3 августа 2017 года ожидается слабое магнитное возмущение. Тем не менее, людям, имеющим проблемы с сердцем, все же лучше поберечь себя.



16 и 17 августа ожидаются самые тяжелые магнитные бури последнего летнего месяца, поэтому к этим дням нужно заранее подготовиться, чтобы избежать нежелательных последствий. Даже здоровым людям в эти дни рекомендуется по возможности остаться дома, избегать стрессов, физического и умственного перенапряжения и т.д.



18 и 20 августа ожидаются магнитные бури средней тяжести, которые могут повлиять в большей степени на людей, страдающих хроническими болезнями. Однако и здоровым людям все же следует поостеречься.



Отметим, что в «опасные» дни может усилиться нервозность, раздражительность, доходящая до агрессии. Также в этот период может наблюдаться расстройство сна, перепады настроения и т.д.