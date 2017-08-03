Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник, посвящённый юбилею района

Для маленьких гостей праздника предусмотрены весёлые развлечения

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Праздничное мероприятие, посвящённое 80-й годовщине образования Первореченского района, пройдёт во Владивостоке завтра, 4 августа, в сквере, расположенном по адресу Гамарника, 18. В программе праздника - выступление творческих коллективов и исполнителей, среди которых хор «Дети войны», танцы под звуки старинного патефона, викторина на знание истории и географии Первореченского района.

Для маленьких гостей праздника предусмотрены весёлые развлечения с Машей-непоседой: дискотека, конкурс детского рисунка на асфальте, подвижные игры, творческие мастер-классы, а также сладкие угощения.

Административно-территориальное управление Первореченского района приглашает на праздник всех желающих. Начало мероприятия в 12 часов. Вход свободный.