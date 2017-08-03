Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке

Сотрудники полиции проводят проверку

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке кошка напала на грудного ребенка, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в одной из квартир по улицы Фадеева. Домашняя кошка по неизвестным причинам напала на новорожденную девочку и укусила ее за лицо.

Малышка была доставлена в больницу.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МВД по городу Владивостоку, в настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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