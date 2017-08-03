Эксперты: Приморью угрожает появление болезни, от которой нет вакцины

​Энтеровирусная инфекция - беда всей Юго-Восточной Азии

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) - это инфекционное заболевание, вызываемые вирусами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии. К ним относятся энтеровирусы Коксаки, ECHO, энтеровирусы 68-71 типов. Эти вирусы вызывают заболевания с различной клинической картиной, проявляющейся лихорадкой, сыпью, болью в горле (так называемая герпетическая ангина), расстройством желудочно-кишечного тракта, поражением центральной нервной системы (менингиты), параличами и парезами.

Необходимо отметить, что такие особенности Юго-Восточного Азиатского региона (включающего территории восточного Китая, Кореи, Японии и Дальневосточного региона России) как: тесные миграционные и торговые контакты, географическая общность береговой полосы, источников водопользования, структура ландшафта, обширные рекреационные территории и развитый туризм (особенно в летний период) - создают условия для завоза с территории других стран и распространения на территории Приморского края опасных для населения разновидностей энтеровирусов.

Вирусы проникают в организм через слизистую оболочку верхних отделов дыхательного и пищеварительного тракта. В ряде случаев в месте внедрения инфекции возникают изменения в виде поражения слизистых оболочек (синдром острого респираторного заболевания, фарингиты, ангины по герпетическому типу). Обычно инфекция протекает достаточно легко и бессимптомно, или с признаками легкого недомогания – лихорадкой, головной болью, тошнотой, болями в брюшной области, светобоязнью, иногда рвотой, и заканчивается через 7-10 дней. При тяжелых формах заболевание начинается остро с повышения температуры до 38-40 С, которая держится от 3 до 5 дней, сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой (симптомы серозного менингита). Нередко наблюдаются боли в животе и в мышцах, жидкий стул. На 1-2 день болезни появляется сыпь, преимущественно на руках, ногах, вокруг и в полости рта. В отдельных случаях в зеве наблюдаются поражения по герпетическому типу. Высыпания держатся в течение 1-2 дней, иногда до 8 дней и затем бесследно исчезают. Иногда могут развиться параличи конечностей, судороги, тремор, атаксия, нистагм, косоглазие, нарушение глотания, потеря голоса и отек легких. При появлении первых симптомов заболевания не нужно заниматься самолечением, а следует немедленно обратиться к врачу.

Источником инфекции является больной человек или бессимптомный вирусоноситель. Вирус выделяется из носоглотки и с фекалиями. Возбудитель высоко заразен, особенно для детей, поэтому заболевание может быстро распространяться в детских коллективах и внутри семьи.

Основной путь передачи энтеровирусной инфекции - водный, также возможен пищевой путь передачи, возможно заражение воздушно-капельным путем и при контакте с больным человеком. Следует знать, что энтеровирусы хорошо сохраняются во внешней среде, их обнаруживали в сточных водах, почве, в воде открытых водоемов, в воде плавательных бассейнов и даже водопроводной воде, на мухах, установлено выживание вирусов Коксаки в молоке, на хлебе и овощах.

В настоящее время специфическая профилактика ЭВИ не разработана, вакцина отсутствует.

Для того чтобы уберечь себя и близких от этого заболевания, необходимо соблюдать следующие простые правила:

- купаться только в отведенных для этой цели местах, не заглатывать воду при купании;

- тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, перед едой, после туалета;

- в поездках и отдыхе на природе желательно использовать специальные влажные салфетки;

- тщательно мыть фрукты и овощи, лучше кипяченой водой;

- покупать продукты только в местах санкционированной торговли, гарантированного качества;

- соблюдать сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов, особенно молочных, мясных и рыбных;

- помните, что длительное пребывание на солнце ведет не только к перегреванию и увеличенной потери жидкости в организме человека (особенно у детей), но и снижает его защитные механизмы - употребляйте гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченая вода, напитки в фабричной упаковке);

- бутылочки и соски кипятите перед каждым кормлением ребенка;

- соски-пустышки обязательно обдавайте кипятком;

- кормите детей только свежеприготовленным питанием и смесями. В жаркие дни часто поите детей водой;

- не держите детей на солнцепеке, ребенку ультрафиолетовых лучей достаточно и в тени.