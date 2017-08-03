Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье 16:57, 03 августа Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 16:46, 03 августа Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует 16:38, 03 августа Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
Новостная лента
Август, 03 четверг
20:39
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
20:39
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
20:39
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
20:22
Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник, посвящённый юбилею района
19:41
Эксперты: Приморью угрожает появление болезни, от которой нет вакцины
18:27
Крупную партию заразных цветов уничтожили в Приморье
17:59
К 2030 году земляне останутся на безжизненной планете, - ученые
17:43
#Читаюзаконцерт: итоги акции подвели во Владивостоке
17:38
Во Владивостоке конфискована крупная партия дорогих деликатесов
17:32
Регата "Кубок Владивостока" вступила в завершающую стадию
17:19
Сегодня спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
17:08
Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода
16:57
Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
16:46
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
16:38
Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
16:36
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
16:24
Качество воды на Русском острове продолжает находиться на контроле
16:12
Организаторы международной дрифт-битвы D1 готовят для болельщиков сюрприз Фото
16:00
Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке
15:49
Странный мужчина вновь не дает покоя своим соседям во Владивостоке Видео
15:36
Будни железнодорожников: взгляд изнутри Фото
15:24
Во Владивостоке в среду произошло 60 ДТП Эксклюзив
15:12
В администрации Владивостока обсудили предстоящие праздничные мероприятия
15:00
В Приморье бесследно исчезла группа туристов
14:49
Житель Владивостока обратился ко всем «чушкам» из Приморья Видео
14:36
Администрация Владивостока: Тайфун Noru может сдвинуть сроки работ на Народном проспекте Фото
14:24
Строителя Приморского океанариума отпустили из СИЗО
14:00
СУ СК Приморья не комментирует задержание бывшего чиновника администрации края
13:49
Стало известно, какой бизнес в Приморье самый выгодный
13:36
Жительница Приморья во время застолья зарезала своего мужа
13:25
Прощание с байкершей Моникой состоится в пятницу во Владивостоке Фото
13:12
Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно
13:01
500 школьников Владивостока трудятся в третьей смене ремонтных бригад Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4175 (114) от 03 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…
Директора, но договоры
Цирк прихорашивается
На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить
На «Короля Миллионки» покусились собственники здания
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Эксперты: Приморью угрожает появление болезни, от которой нет вакцины

​Энтеровирусная инфекция - беда всей Юго-Восточной Азии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) - это инфекционное заболевание, вызываемые вирусами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии. К ним относятся энтеровирусы Коксаки, ECHO, энтеровирусы 68-71 типов. Эти вирусы вызывают заболевания с различной клинической картиной, проявляющейся лихорадкой, сыпью, болью в горле (так называемая герпетическая ангина), расстройством желудочно-кишечного тракта, поражением центральной нервной системы (менингиты), параличами и парезами.

Необходимо отметить, что такие особенности Юго-Восточного Азиатского региона (включающего территории восточного Китая, Кореи, Японии и Дальневосточного региона России) как: тесные миграционные и торговые контакты, географическая общность береговой полосы, источников водопользования, структура ландшафта, обширные рекреационные территории и развитый туризм (особенно в летний период) - создают условия для завоза с территории других стран и распространения на территории Приморского края опасных для населения разновидностей энтеровирусов.

Вирусы проникают в организм через слизистую оболочку верхних отделов дыхательного и пищеварительного тракта. В ряде случаев в месте внедрения инфекции возникают изменения в виде поражения слизистых оболочек (синдром острого респираторного заболевания, фарингиты, ангины по герпетическому типу). Обычно инфекция протекает достаточно легко и бессимптомно, или с признаками легкого недомогания – лихорадкой, головной болью, тошнотой, болями в брюшной области, светобоязнью, иногда рвотой, и заканчивается через 7-10 дней. При тяжелых формах заболевание начинается остро с повышения температуры до 38-40 С, которая держится от 3 до 5 дней, сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой (симптомы серозного менингита). Нередко наблюдаются боли в животе и в мышцах, жидкий стул. На 1-2 день болезни появляется сыпь, преимущественно на руках, ногах, вокруг и в полости рта. В отдельных случаях в зеве наблюдаются поражения по герпетическому типу. Высыпания держатся в течение 1-2 дней, иногда до 8 дней и затем бесследно исчезают. Иногда могут развиться параличи конечностей, судороги, тремор, атаксия, нистагм, косоглазие, нарушение глотания, потеря голоса и отек легких. При появлении первых симптомов заболевания не нужно заниматься самолечением, а следует немедленно обратиться к врачу.

Источником инфекции является больной человек или бессимптомный вирусоноситель. Вирус выделяется из носоглотки и с фекалиями. Возбудитель высоко заразен, особенно для детей, поэтому заболевание может быстро распространяться в детских коллективах и внутри семьи.

Основной путь передачи энтеровирусной инфекции - водный, также возможен пищевой путь передачи, возможно заражение воздушно-капельным путем и при контакте с больным человеком. Следует знать, что энтеровирусы хорошо сохраняются во внешней среде, их обнаруживали в сточных водах, почве, в воде открытых водоемов, в воде плавательных бассейнов и даже водопроводной воде, на мухах, установлено выживание вирусов Коксаки в молоке, на хлебе и овощах.

В настоящее время специфическая профилактика ЭВИ не разработана, вакцина отсутствует.

Для того чтобы уберечь себя и близких от этого заболевания, необходимо соблюдать следующие простые правила:

- купаться только в отведенных для этой цели местах, не заглатывать воду при купании;

- тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, перед едой, после туалета;

- в поездках и отдыхе на природе желательно использовать специальные влажные салфетки;

- тщательно мыть фрукты и овощи, лучше кипяченой водой;

- покупать продукты только в местах санкционированной торговли, гарантированного качества;

- соблюдать сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов, особенно молочных, мясных и рыбных;

- помните, что длительное пребывание на солнце ведет не только к перегреванию и увеличенной потери жидкости в организме человека (особенно у детей), но и снижает его защитные механизмы - употребляйте гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченая вода, напитки в фабричной упаковке);

- бутылочки и соски кипятите перед каждым кормлением ребенка;

- соски-пустышки обязательно обдавайте кипятком;

- кормите детей только свежеприготовленным питанием и смесями. В жаркие дни часто поите детей водой;

- не держите детей на солнцепеке, ребенку ультрафиолетовых лучей достаточно и в тени.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода
17:08, 03 августа 2017 Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода

Ежедневно на станцию переливания крови приходят около 100 доноров

Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно
13:12, 03 августа 2017 Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно

Последние данные о лабораторных исследованиях проб воды

Хроническую усталость видно по анализу крови, - ученые
05:04, 03 августа 2017 Хроническую усталость видно по анализу крови, - ученые

​Синдром хронической усталости – не выдумка ленивых, а настоящая медицинская проблема

Названа причина ночных кошмаров
04:02, 03 августа 2017 Названа причина ночных кошмаров

Новое исследование оксфордских ученых

Как в Приморье купить спелый арбуз - и при этом не отравиться
16:32, 02 августа 2017 Как в Приморье купить спелый арбуз - и при этом не отравиться

Правила безопасности при покупке и употреблении бахчевых - памятка для населения

Как выжить в Приморье в жару?
12:56, 02 августа 2017 Как выжить в Приморье в жару?

Памятка по профилактике кишечных инфекций

Губки для мытья посуды опасны для здоровья, - ученые
20:27, 01 августа 2017 Губки для мытья посуды опасны для здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование