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Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье

В заливе Петра Великого и районе Поворотный - Золотой ожидается опасная высота волн 4-5 метров
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В первой декаде августа в Приморском крае складываются неблагоприятные погодные условия, вначале связанные с прохождением в период 2-4 августа атмосферного фронта, несущего насыщенную влагой воздушную массу тропического происхождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. В этот период в крае ожидаются сильные дожди с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). Общее количество выпавших осадков за этот период может достичь 0,5-1,0 декадной нормы, местами в западных и центральных районах до двух норм.

Дожди увеличат водность рек и вызовут локальные паводки на реках Большая Уссурка, Малиновка и их притоках, а также местами на реках западных районов.

В период с 8 по 10 августа возможен выход на Приморье мощного тайфуна «NORU» с сильными (15-40 мм), местами очень сильными дождями (50-100 мм за 12 часов и менее) при юго-восточном, восточном ветре 15-20 м/с, на побережье порывами 25-30 м/с, на мысах до 33-35 м/с (ураган).

В заливе Петра Великого и районе Поворотный - Золотой ожидается опасная высота волн 4-5 метров. В бухтах южного и восточного побережий сильный накат, местами нагонные явления.

Паводковая ситуация усугубится, возможны подъемы уровня воды до 1-3 метров, значительные затопления прилегающих к рекам территорий, перемыв автодорог, повреждение мостов, подтопление сельхозугодий.

Учитывая большую заблаговременность штормового предупреждения, возможны уточнения к нему.

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