Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода

Ежедневно на станцию переливания крови приходят около 100 доноров

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Более 13 тысяч человек посетили краевую станцию переливания крови и ее филиалы за первые шесть месяцев этого года. Благодаря активности приморских доноров банк крови пополнился более чем на 6,5 тысяч литров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ежедневно на станцию переливания крови приходят около 100 доноров, что говорит о хорошей донорской активности. Всего с начала года на станции побывали 13 014 человек, из них 1 850 доноров сдали кровь впервые.

Специалисты подсчитали, что по роду занятий преобладающее большинство доноров в Приморье, 58,3%, – это студенты, еще 29% – рабочие и служащие, 8,7% – неработающее население.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день приморская служба крови не испытывает дефицита – благодаря возросшей донорской активности запасов крови хватает. Но чтобы была возможность спасать жизни и дальше, объемы крови необходимо пополнять. При этом важно, чтобы участие в таком благородном деле для человека не ограничивалось одним разом. Потребность в определенных группах крови меняется постоянно. Поэтому на станции переливания крови рады каждому донору.

В Приморье активно развивается корпоративное донорское движение. В донорстве участвуют коллективы ведомств, предприятий и организаций различных форм собственности.