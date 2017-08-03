Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье 16:57, 03 августа Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 16:46, 03 августа Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует 16:38, 03 августа Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
Новостная лента
Август, 03 четверг
17:37
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
17:37
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
17:37
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
17:32
Регата "Кубок Владивостока" вступила в завершающую стадию
17:19
Сегодня спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
17:08
Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода
16:57
Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
16:46
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
16:38
Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует
16:36
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
16:24
Качество воды на Русском острове продолжает находиться на контроле
16:12
Организаторы международной дрифт-битвы D1 готовят для болельщиков сюрприз Фото
16:00
Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке
15:49
Странный мужчина вновь не дает покоя своим соседям во Владивостоке Видео
15:36
Будни железнодорожников: взгляд изнутри Фото
15:24
Во Владивостоке в среду произошло 60 ДТП Эксклюзив
15:12
В администрации Владивостока обсудили предстоящие праздничные мероприятия
15:00
В Приморье бесследно исчезла группа туристов
14:49
Житель Владивостока обратился ко всем «чушкам» из Приморья Видео
14:36
Администрация Владивостока: Тайфун Noru может сдвинуть сроки работ на Народном проспекте Фото
14:24
Строителя Приморского океанариума отпустили из СИЗО
14:00
СУ СК Приморья не комментирует задержание бывшего чиновника администрации края
13:49
Стало известно, какой бизнес в Приморье самый выгодный
13:36
Жительница Приморья во время застолья зарезала своего мужа
13:25
Прощание с байкершей Моникой состоится в пятницу во Владивостоке Фото
13:12
Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно
13:01
500 школьников Владивостока трудятся в третьей смене ремонтных бригад Видео
12:50
Вопросы предоставления земли многодетным семьям обсудили в администрации Владивостока
12:39
Из Владивостока открыт новый авиарейс
12:28
Российские и китайские моряки спасают людей и корабль
12:27
Новые клиенты Сбербанка получат бесплатные кредитные карты по паспорту
12:17
Огнеборцы Владивостока спасли частный дом
12:05
На корреспондента НТВ в прямом эфире напал пьяный прохожий Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4175 (114) от 03 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…
Директора, но договоры
Цирк прихорашивается
На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить
На «Короля Миллионки» покусились собственники здания
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Доноры Приморья пополнили банк крови на 6,5 тысяч литров за полгода

Ежедневно на станцию переливания крови приходят около 100 доноров
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Более 13 тысяч человек посетили краевую станцию переливания крови и ее филиалы за первые шесть месяцев этого года. Благодаря активности приморских доноров банк крови пополнился более чем на 6,5 тысяч литров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ежедневно на станцию переливания крови приходят около 100 доноров, что говорит о хорошей донорской активности. Всего с начала года на станции побывали 13 014 человек, из них 1 850 доноров сдали кровь впервые.

Специалисты подсчитали, что по роду занятий преобладающее большинство доноров в Приморье, 58,3%, – это студенты, еще 29% – рабочие и служащие, 8,7% – неработающее население.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день приморская служба крови не испытывает дефицита – благодаря возросшей донорской активности запасов крови хватает. Но чтобы была возможность спасать жизни и дальше, объемы крови необходимо пополнять. При этом важно, чтобы участие в таком благородном деле для человека не ограничивалось одним разом. Потребность в определенных группах крови меняется постоянно. Поэтому на станции переливания крови рады каждому донору.

В Приморье активно развивается корпоративное донорское движение. В донорстве участвуют коллективы ведомств, предприятий и организаций различных форм собственности.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно
13:12, 03 августа 2017 Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно

Последние данные о лабораторных исследованиях проб воды

Хроническую усталость видно по анализу крови, - ученые
05:04, 03 августа 2017 Хроническую усталость видно по анализу крови, - ученые

​Синдром хронической усталости – не выдумка ленивых, а настоящая медицинская проблема

Названа причина ночных кошмаров
04:02, 03 августа 2017 Названа причина ночных кошмаров

Новое исследование оксфордских ученых

Как в Приморье купить спелый арбуз - и при этом не отравиться
16:32, 02 августа 2017 Как в Приморье купить спелый арбуз - и при этом не отравиться

Правила безопасности при покупке и употреблении бахчевых - памятка для населения

Как выжить в Приморье в жару?
12:56, 02 августа 2017 Как выжить в Приморье в жару?

Памятка по профилактике кишечных инфекций

Губки для мытья посуды опасны для здоровья, - ученые
20:27, 01 августа 2017 Губки для мытья посуды опасны для здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование

Календарь стрижек на август-2017
19:14, 01 августа 2017 Календарь стрижек на август-2017

Как прическа скажется на благополучии?