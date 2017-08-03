Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидается сильный ветер

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 августа, погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют сильный ветер.

Желтый уровень опасности также присвоен Арктическому побережью Республики Саха, югу и запад Республики Саха, югу Камчатского края, югу Хабаровского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районы Магаданской области, Сахалинской области, ЕАО, а также Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, сегодня во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь.

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