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Крупную партию заразных цветов уничтожили в Приморье

Иностранные цветы прибыли самолетом из Москвы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Более сотни импортных растений вместе с опасными вредителями отправились в огонь. Специалисты Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявили в цветах карантинный объект - западный калифорнийский цветочный трипс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Партии цветов родом из Израиля, Нидерландов и Эквадора прибыли в Приморский край авиарейсом из Москвы. Инспекторы Россельхознадзора отправили растительную продукцию в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию. Экспертиза показала, что в срезах гипсофила (25 штук), хризастемы (100 штук) и калле жёлтой (горшечном растении) обитает опасное насекомое - цветочный трипс.

В соответствии с ФЗ "О карантине растений" для предотвращения заноса вредителя на прилавки цветочных магазинов Приморского края заражённые трипсом цветы были изъяты и уничтожены.

Цветочный трипс способен заражать стоящие по соседству растения, поэтому при покупке цветов. рассады и овощей необходимо убедиться в наличии у продавца документа, подтверждающего фитосанитарное состояние подкарантинной продукции.

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