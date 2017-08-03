Возможность установки новых памятников обсудили на Совете по культуре и искусству в администрации Владивостока

Памятники устанавливаются по нескольким принципам

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Вчера, 2 августа, в городской администрации состоялось очередное заседание Совета по культуре и искусству при главе Владивостока, сообщает РИА VladNews. Провёл совет заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко. Какие памятники и скульптурные композиции, возможно, появятся во Владивостоке в будущем, обсудили в ходе совета. С инициативой их установить выступают общественные организации Владивостока и неравнодушные горожане.

Сейчас расходы на установку памятников и скульптур в городской бюджет не закладываются, они устанавливаются на внебюджетные средства – такие подарки городу делают меценаты. Во Владивостоке в последние годы появилось немало таких объектов. Это памятники Николаю Муравьеву-Амурскому, Владимиру Высоцкому, скульптуры Юла Бриннера, Элеоноры Прей и другие.

Как правило, памятники устанавливаются по нескольким принципам, например, людям, внёсший огромный вклад в развитие города и страны, или в честь знаковых событий.

Так, инициативная группа, в составе которой ООО «Приморский кондитер», ТСЖ «Комарова, 18», синагога, ОАО «Сельхозрынок», федеральное государственное учреждение «Приммелиоводхоз», внесла предложение – установить памятник-бюст прапорщику Николаю Комарову на улице, носящей его имя. Одно из предложенных мест установки памятника – сквер Почётных граждан. Однако, как отметили члены Совета по культуре, в сквере сейчас уже расположена завершённая тематическая композиция – стена почётных граждан. Кроме того, размеры сквера не позволяют устанавливать здесь другие скульптуры. Присутствующие решили предложить инициативной группе несколько альтернативных мест. Например, территорию Приморского политехнического колледжа, расположенного на ул. Прапорщика Комарова, 4, или дворы домов на этой же улице.

Также члены совета обсудили, где можно установить памятник детям, рождённым накануне и во время Великой Отечественной войны, которые наравне со взрослыми терпели лишения, работали и делали всё возможное для Великой Победы.

Советник главы города Анатолий Мельник отметил, что Корабельная Набережная, где члены общественной организации «Дети войны» хотели бы видеть мемориал, уже перенасыщена самыми разными объектами. Вместе с тем, этот социально-значимый памятник должен занять достойное место во Владивостоке.

Анатолий Мельник предложил установить мемориал в сквере Веры и надежды.

«Это большая рекреационная зона, которая востребована среди горожан. Здесь постоянно гуляют взрослые с детьми. Наличие такого памятника также выполнит обучающую функцию. Люди, к сожалению, уходят, а мемориал ещё раз напомнит о детях войны. К тому же, в сквере расположена каменная свеча в память о людях, погибших в годы политических репрессий», - отметил Анатолий Мельник.

«Памятник детям войны, безусловно, необходим в нашем городе, - считает председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко. – Организация «Дети войны» сейчас вплотную занялась этим вопросом. Уверен, этот мемориал будет востребован, а его установка в сквере Веры и надежды очень символична».

Напомним, в состав совета входят представители творческого сообщества, учреждений искусства и общественных организаций Владивостока, а также администрации города. Среди них – художественный руководитель приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького Ефим Звеняцкий, директор галереи современного искусства «Арка» Вера Глазкова, председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов, председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, депутат городской думы Ольга Забелина, советник главы города Анатолий Мельник и другие.