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Качество воды на Русском острове продолжает находиться на контроле

Перед визитом гостей на ВЭФ тщательно проверяют систему водоснабжения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Контроль качества холодной воды усилен в преддверии третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 6-7 сентября. В эти дни в гостиничных корпусах кампуса ДВФУ разместятся несколько тысяч участников международного мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В этом году Приморье примет ВЭФ уже в третий раз. Ежегодно проводится колоссальная работа по подготовке к приему в крае участников и гостей форума. Традиционно главной площадкой мероприятия выступает кампус Дальневосточного федерального университета.

На особом контроле – проверка инженерной инфраструктуры гостиничных корпусов ДВФУ, где разместятся участники ВЭФ. Так, перед визитом большого числа российских и иностранных гостей тщательно проверяют систему водоснабжения.

Отмечается, что в период проведения мероприятий международного значения, лабораторно-производственный контроль качества холодной воды усиливается.

По информации специалистов, контроль качества холодной воды, подаваемой в распределительную сеть кампуса ДВФУ, осуществляется ежедневно в производственной лаборатории Примводоканала.

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