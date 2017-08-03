Качество воды на Русском острове продолжает находиться на контроле

Контроль качества холодной воды усилен в преддверии третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 6-7 сентября. В эти дни в гостиничных корпусах кампуса ДВФУ разместятся несколько тысяч участников международного мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
В этом году Приморье примет ВЭФ уже в третий раз. Ежегодно проводится колоссальная работа по подготовке к приему в крае участников и гостей форума. Традиционно главной площадкой мероприятия выступает кампус Дальневосточного федерального университета.
На особом контроле – проверка инженерной инфраструктуры гостиничных корпусов ДВФУ, где разместятся участники ВЭФ. Так, перед визитом большого числа российских и иностранных гостей тщательно проверяют систему водоснабжения.
Отмечается, что в период проведения мероприятий международного значения, лабораторно-производственный контроль качества холодной воды усиливается.
По информации специалистов, контроль качества холодной воды, подаваемой в распределительную сеть кампуса ДВФУ, осуществляется ежедневно в производственной лаборатории Примводоканала.