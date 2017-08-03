Строителя Приморского океанариума отпустили из СИЗО

Андрей Поплавский теперь находится под домашним арестом

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Решением Приморского краевого суда Андрей Поплавский отправлен под домашний арест: апелляция защиты впервые за несколько лет дала эффект, и обвиняемого в растрате бюджетного миллиарда рублей экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента на Дальнем Востоке освободили из СИЗО, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда.

Напомним, ранее РИА Vladnews сообщало о том, что Фрунзенский районный суд Владивостока снова оставил Андрея Поплавского в СИЗО приморской столицы - до 12 ноября. Для самого подсудимого это означало - до 3 лет за решеткой (с середины ноября 2014 года).

Напомним, дело Андрея Поплавского затягивается на протяжении уже многих месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении в общей сложности последних 2,5 лет - с ноября 2014 года.