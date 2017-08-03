Странный мужчина вновь не дает покоя своим соседям во Владивостоке

Аналогичная ситуация была год назад

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Странный житель Владивостока вновь не дает покоя своим соседям на Надибаидзе, 30, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Стоит отметить, что дебошир уже не в первый раз вытворяет подобные вещи. Выломав в квартире на 8-м этаже окна, он начинает выкидывать различные вещи.

Подобная ситуация происходила прошлым летом, соседи мужчины вызвали правоохранительные органы, которые передали его медикам.

По словам местных жителей, мужчина не является наркоманом, а имеет психические заболевания, с которыми он временами оказывается в больнице.