В администрации Владивостока обсудили предстоящие праздничные мероприятия

Провел совещание заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Подготовку к праздничным мероприятиям обсудили вчера, 2 августа, в администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews. В работе оргкомитета приняли участие специалисты администрации города, представители правоохранительных органов и общественных организаций. Провел совещание заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко. Специалисты обсудили ряд вопросов, касающихся музыкального фестиваля V-Rox, Дня тигра и памятных мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны.

Начальник управления по делам молодежи Дмитрий Нестеренко напомнил, что уже в ближайшие дни (4,5 и 6 августа) краевая столица принимает международный фестиваль V-Rox. Администрацией Владивостока в свою очередь была оказана помощь организаторам в наборе волонтеров для мероприятия, помощь в согласовании места для сцены и обеспечении безопасности сотрудниками полиции. Главная сцена юбилейного пятого фестиваля V-Rox расположена на набережной Спортивной гавани. На фестиваль приезжают порядка 30 музыкальных групп со всего мира. Иностранные команды из Японии, Мексики, Тайваня, Индонезии, Сингапура, Китая, Индии, Южной Кореи, Монголии, Новой Зеландии, США и Израиля будут играть для жителей и гостей Владивостока.

Как отметили в управлении планирования и организационной работы администрации Владивостока, подготовка к проведению торжественных мероприятий, посвящённых дню окончания Второй мировой войны, идёт в плановом порядке. Эта памятная дата отмечается 2 сентября, однако несколько тематические мероприятия начнутся уже в конце августа. Так, тематические программы, уроки мужества, часы патриотизма состоятся в центрах детского творчества, школах и школах искусств краевой столицы.

2 сентября по традиции праздник начнется с торжественной церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» на центральной площади. Затем венки и цветы будут возложены к Стене памяти героев-владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота.

Продолжатся мероприятия возложением венков и цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также торжественная церемония пройдёт в Гайдамакском сквере – цветы возложат к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами. В мероприятиях примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности.

Дмитрий Нестеренко также сообщил, что во Владивостоке традиционно состоится празднование Дня тигра. Праздник пройдет 23 и 24 сентября. Жителей и гостей города ждут карнавальное шествие, экологические конкурсы, детские праздники и выставки природоохранных организаций. Из новых идей – это привлечение к празднованию студенческих отрядов, которые проведут массовый флешмоб, а также проведение фестиваля спиннеров.