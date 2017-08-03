В Приморье бесследно исчезла группа туристов

Спасательные службы приступили к поиску пятерых человек, среди которых один ребенок

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать содействие в поисках группы из пяти туристов, которая 30 июля вышла в поход из посёлка Николаевка Партизанского муниципального района в село Чистоводное Лазовского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. К дате выхода к конечной точке похода - 1 августа - группа не вышла.

Группа состоит из двоих мужчин: 1992 и 1958 годов рождения, двоих женщин: 1958 и 1981 годов рождения, а также девочки 2007 года рождения.

В настоящее время для поиска пропавшей туристической группы выдвинулись спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Оповещены главы сельских поселений для организации работы по привлечению дополнительных сил к поискам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.