Житель Владивостока обратился ко всем «чушкам» из Приморья

Мужчина выразил все свое отношение к тем, кто «свинячит» на местной стеле

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Житель Владивостока отправил приморцам гневное обращение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Мужчина был шокирован тем, сколько мусора оставляют приезжающие на стелу во Владивостоке. Повсюду валяются банки, бутылки из под алкоголя и прочий мусор. Житель Владивостока оставил приморцам гневное сообщение, где назвал отдыхающих на стеле «вонючими чушками».

Также в комментариях отметились и другие неравнодушные приморцы, разделяющие мнение мужчины:

Пора уже на стелле убрать моряка с якорем и установить гигантскую чугунную свинью гадящую возле корыта(((

Поддерживаю полностью режиссера данного видоса. Народ будьте любезны убирать за собой не только на стеле, но и везде где вы отдыхаете!!!

Особенно приезжающие свадебные кортежи, некоторые любят свинячить..... видела.... как счастливый новоиспеченный муж...в красивом костюме бутылку об памятник разбил.... типа... на счастье.... фуфуфуфу







