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Администрация Владивостока: Тайфун Noru может сдвинуть сроки работ на Народном проспекте

Окончена укладка первого слоя асфальта на месте демонтированных рельс
Фото: П24 Фото: П24
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Дорожные службы закончили работу по укладке первого слоя асфальта на месте демонтированных трамвайных рельс на Народном проспекте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на П24.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, после проведённых работ начнётся укладка второго слоя асфальта на правой стороне дороги от Военного шоссе до Третьей рабочей. Однако сейчас управление дорог и благоустройства ведёт обсуждение сроков начала работы дорожных служб. Коррективы может внести тайфун Noru, который грозит обрушиться на регион дождями и сильными ветрами с 8 по 10 августа.

Также на месте продолжаются капитальный ремонт изношенных теплосетей в районе дома №11 по Народному проспекту.

Отметим, что на Народном будет полностью реконструирована дорога. Дорожники полностью обновят полотно трассы, пешеходные дорожки и бордюр. В планах администрации закончить ремонт дороги в октябре. 

Автор фоторепортажа: П24

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