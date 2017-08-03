Администрация Владивостока: Тайфун Noru может сдвинуть сроки работ на Народном проспекте

Окончена укладка первого слоя асфальта на месте демонтированных рельс

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Дорожные службы закончили работу по укладке первого слоя асфальта на месте демонтированных трамвайных рельс на Народном проспекте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на П24.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, после проведённых работ начнётся укладка второго слоя асфальта на правой стороне дороги от Военного шоссе до Третьей рабочей. Однако сейчас управление дорог и благоустройства ведёт обсуждение сроков начала работы дорожных служб. Коррективы может внести тайфун Noru, который грозит обрушиться на регион дождями и сильными ветрами с 8 по 10 августа.

Также на месте продолжаются капитальный ремонт изношенных теплосетей в районе дома №11 по Народному проспекту.

Отметим, что на Народном будет полностью реконструирована дорога. Дорожники полностью обновят полотно трассы, пешеходные дорожки и бордюр. В планах администрации закончить ремонт дороги в октябре.