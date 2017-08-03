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Жительница Приморья во время застолья зарезала своего мужа

Суд отправил женщину в колонию на 9 лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Жительница Анучинского района осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено на территории охотничьего хозяйства в пос. Тигровый Анучинского района. Фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим мужем, нанесла последнему удар ножом по телу, после чего закрыла его в гостевом доме, а сама ушла на улицу.

От полученных телесных повреждений мужчина спустя некоторое время умер.

Сообщается, что свою вину фигурантка не признала.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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