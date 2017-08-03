Во Владивостоке в среду произошло 60 ДТП

Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 60 ДТП, из них 45 - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 17 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 19 водителей авто с тонированными передними стеклами и 16 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 5 любителей превысить скорость. 20 автолюбителей были наказаны за не предоставление преимущества пешеходам.

В отношении 8 водителей автобусов и 8 таксистов, а также 65 пешеходов и 7 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 64 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 69 авто.

Всего в среду, 2 августа, в приморской столице зарегистрировано 303 нарушения ПДД.