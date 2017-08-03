Стало известно, какой бизнес в Приморье самый выгодный

Наиболее рентабельными видами бизнеса в Приморье по итогам 2016 года оказались рыболовство, транспорт и связь, финансовая деятельность, а также операции с недвижимостью, содержание гостиниц и ресторанов и предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.
Уровень рентабельности бизнеса в Приморье по итогам 2016 года (в %):
|Продаж
|Продукции
|Всего
|5.9
|6.2
|из нее:
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|8.5
|9.3
|рыболовство, рыбоводство
|25.6
|34.5
|добыча полезных ископаемых
|2.5
|2.6
|обрабатывающие производства
|-1.7
|-1.6
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|-2.5
|-2.4
|строительство
|3.5
|3.6
|оптовая и розничная торговля
|3.0
|3.1
|гостиницы и рестораны
|11.6
|13.1
|транспорт и связь
|19.9
|24.8
|финансовая деятельность
|29.2
|41.2
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|11.2
|12.6
|предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
|14.0
|16.3
Исследование базировалось на бухгалтерских отчетах организаций региона. Суммарно имущество всех организаций края на конец 2016 года достигло 1,874 триллиона рублей (за год рост составил 195 миллиардов рублей, то есть 12%). Оборотные активы формировались преимущественно из заемных средств:
Выручка достигла 1660,9 миллиарда рублей, затраты – 1563,7 миллиарда.
Итоговый финансовый результат (до налогообложения) - 85.6 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше финансового результата за 2015 год. Чистая прибыль – 64,8 миллиарда рублей.
Наилучший результат деятельности - в организациях транспорта и связи, оптовой и розничной торговли и предприятий рыболовства и рыбоводства.