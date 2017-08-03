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Стало известно, какой бизнес в Приморье самый выгодный

Специалисты посчитали, какой бизнес самый рентабельный в регионе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Наиболее рентабельными видами бизнеса в Приморье по итогам 2016 года оказались рыболовство, транспорт и связь, финансовая деятельность, а также операции с недвижимостью, содержание гостиниц и ресторанов и предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Уровень рентабельности бизнеса в Приморье по итогам 2016 года (в %):

ПродажПродукции
Всего5.96.2
из нее:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство8.59.3
рыболовство, рыбоводство25.634.5
добыча полезных ископаемых2.52.6
обрабатывающие производства-1.7-1.6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды-2.5-2.4
строительство3.53.6
оптовая и розничная торговля3.03.1
гостиницы и рестораны11.613.1
транспорт и связь19.924.8
финансовая деятельность29.241.2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг11.212.6
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг14.016.3

Исследование базировалось на бухгалтерских отчетах организаций региона. Суммарно имущество всех организаций края на конец 2016 года достигло 1,874 триллиона рублей (за год рост составил 195 миллиардов рублей, то есть 12%). Оборотные активы формировались преимущественно из заемных средств:

Выручка достигла 1660,9 миллиарда рублей, затраты – 1563,7 миллиарда. 

Итоговый финансовый результат (до налогообложения) - 85.6 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше финансового результата за 2015 год. Чистая прибыль – 64,8 миллиарда рублей.

Наилучший результат деятельности - в организациях транспорта и связи, оптовой и розничной торговли и предприятий рыболовства и рыбоводства.

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