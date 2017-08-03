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Организаторы международной дрифт-битвы D1 готовят для болельщиков сюрприз

В дни соревнований зрители смогут увидеть и шоу косплеев из Японии
Фото: Приморское кольцо Фото: Приморское кольцо
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Организаторы международной дрифт-битвы D1 готовят сюрприз для болельщиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на генерального менеджера приморской гонки D1 Оя Тошиюки.

Организаторы планируют привезти с собой популярных японских косплееров. Таким образом, приморцы смогут познакомиться с яркой японской субкультурой в дни международной дрифт-битвы Asia Pacific D1PrimRing GP, которая пройдет на «Приморском кольце» с 15 по 17 сентября. Костюмированное шоу, по мнению организаторов, добавит колорита международной дрифт-битве на «Приморском кольце», славящейся зрелищной и насыщенной спортивно-развлекательной программой.

Оя Тошиюки также добавил, на соревнования могут приехать более 100 японских фанатов дрифта.

Напомним, что с 15 по 17 сентября на Примринге вновь сойдутся в битве лучшие пилоты из России, Японии, Китая и Таиланда. Зрителей, как всегда, ждет захватывающее зрелище и великолепная развлекательная программа. Кроме того, новый сезон большого дрифта приготовил зрителям много сюрпризов. Так, программу соревнований украсит международный автосалон «Владивосток» VIAS – Vladivostok International AutoSalon. Такая выставка пройдет в Приморье впервые и станет первым совместным проектом Сумотори с японской корпорацией SanEiShobo, промоутером знаменитого Токийского автосалона.

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