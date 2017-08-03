Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно

Последние данные о лабораторных исследованиях проб воды

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Специалисты рассказали, где в Приморье купаться не стоит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В период с 22 по 28 июля был проведен отбор 51 пробы морской воды и воды поверхностных водоемов, из них проведено исследование 34 пробы воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.

В 14 пробах зарегистрировано несоответствие гигиеническим нормативам: Уссурийск - Солдатское озеро пляж «Нептун»; Хасанский район - село Андреевка, бухта Троица месторождение «Тизи», село Безверхово, бухта Нарва, поселок Посьет, бухта Экспедиция; Артемовский ГО - бухта Муравьиная база отдыха «Энергетик», база отдыха «Морской берег».

Патогенные микроорганизмы на этих территориях не были обнаружены.