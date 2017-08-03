Вопросы предоставления земли многодетным семьям обсудили в администрации Владивостока

В ходе совещания вновь вернулись к вопросу острой нехватки земли для индивидуального жилищного строительства

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Совещание по проблемам предоставления земельных участков для многодетных семей и обеспечения участков инженерной инфраструктурой состоялось в администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews.

В совещании под руководством исполняющего обязанности главы города Константина Межонова приняли участие заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, заместитель главы администрации Сергей Черкасов, руководители управления муниципальной собственности, градостроительства и архитектуры, правового управления, а также председатель Приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева.

В ходе совещания заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский сообщил, что в конце июля подписано соглашение с администрацией Приморского края на софинансирование строительства дорог к участкам в районе бухты Лазурная – здесь их выдано более 400. Проект дорог разработан, прошел экспертизу, и в этом году запланированы подготовительные (вырубка леса), вертикальная планировка, устройство водопропускных труб, устройство земляного полотна. Аукционы уже объявлены.

В ходе совещания вновь вернулись к вопросу острой нехватки земли для индивидуального жилищного строительства . Так, на сегодня в очереди на получение участка состоит 1916 семей, и очередь растет, так как появляются новые многодетные семьи. При этом сформировать на имеющихся земельных массивах возможно порядка 1400 участков.

В связи с этим специалисты правового управления, тщательно изучив актуальную законодательную базу, вынесли на обсуждение варианты альтернативных мер социальной поддержки многодетных семей. К примеру, поправки в федеральное законодательство сейчас позволяют предлагать многодетным семьям, признанным в соответствии с законодательством нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальную выплату на приобретение жилья или готовое жилье по социальной норме.

Возможность предоставления таких мер, механизм, размер, источники финансирования и другие вопросы необходимо всесторонне обсуждать с депутатами Законодательного Собрания Приморского края, специалистами краевой администрации, общественностью.

Как напомнили в управлении градостроительства и архитектуры, вся актуальная информация по предоставлению земельных участков, подготовке проектов планировки, проектов межевания, проведению общественных и публичных слушаний, обеспечения участков инженерной инфраструктурой два раза в месяц размещается на специальной странице «Земля многодетным семьям» на официальном сайте администрации Владивостока.