500 школьников Владивостока трудятся в третьей смене ремонтных бригад

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Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке началась третья рабочая смена для старшеклассников. Так, в школе №35 сегодня трудятся 15 старшеклассников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.. Убирают школьную территорию, облагораживают клумбы, пропалывают траву, а также приводят в порядок мебель в кабинетах, развешивают стенды в школьных коридорах. Перед началом работ школьники прошли инструктаж по технике безопасности.

«Ребятам очень нравится, они с весны начинают записываться в рембригады, - говорит социальный педагог школы №35 Анна Жиркова. - Многие работают по две смены».

Каждая смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работают ребята по 4 часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде школьник сможет получить около 3 тысяч рублей.

«Я работаю уже вторую смену подряд, - рассказывает ученик 9-го класса Влад Кузнецов, - работа несложная. Сегодня будем подготавливать клумбы к высадке цветов».

Напомним, в первой смене ремонтных бригад работало 1100 школьников, во второй смене 400. В третьей смене трудятся 500 ребят.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, отдых, оздоровление и занятость школьников во время каникул организованы в рамках программы «Развитие образования Владивостока» на 2014 – 2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва.