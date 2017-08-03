Из Владивостока открыт новый авиарейс 12:39, 03 августа Из Владивостока открыт новый авиарейс
Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье 11:22, 03 августа Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье
В Приморье задержан бывший чиновник краевого департамента 11:02, 03 августа В Приморье задержан бывший чиновник краевого департамента
Новостная лента
Август, 03 четверг
13:04
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
13:04
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
13:04
Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
13:01
500 школьников Владивостока трудятся в третьей смене ремонтных бригад Видео
12:50
Вопросы предоставления земли многодетным семьям обсудили в администрации Владивостока
12:39
Из Владивостока открыт новый авиарейс
12:28
Российские и китайские моряки спасают людей и корабль
12:27
Новые клиенты Сбербанка получат бесплатные кредитные карты по паспорту
12:17
Огнеборцы Владивостока спасли частный дом
12:05
На корреспондента НТВ в прямом эфире напал пьяный прохожий Видео
11:56
Владимир Путин обошел Приморье стороной
11:45
Приморцы назвали WhatsApp самым популярным мессенджером Эксклюзив
11:34
Перевозчики: Автобусы на Дальнегорск и Арсеньев ходят без перебоев Фото
11:22
Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье
11:17
​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени Эксклюзив
11:11
Лесовоз, повредивший мост возле села Таежка в Приморье, отправлен на арестплощадку
11:02
В Приморье задержан бывший чиновник краевого департамента
11:00
Во Владивостоке могут прикрыть популярный суши-бар
10:48
Во Владивостоке состоится митинг в память о погибших в военных действиях на озере Хасан
10:37
Практически 200 человек приняты на работу в «Радиоприбор» во Владивостоке
10:23
Опасный аллерген обнаружен в одном из детских садов Приморья
10:12
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
10:01
Вместе с татуировками приморцы рискуют подхватить неизлечимые инфекции Фото
09:52
Резкий скачок евро: эксперты расходятся во мнениях
09:50
Экс-гендиректор строительной компании пыталась подкупить следователя в Приморье
09:38
«Единая Россия»: Чиновник-извращенец нанес ущерб политическим интересам партии
09:27
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье
09:16
ESET: мошенники предлагают продлить подписку на WhatsApp
09:04
В Приморье обрушился мост Фото
08:57
Гороскоп на 3 августа
08:53
Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 3 августа Адреса
08:48
Один дом останется без водоснабжения сегодня, 3 августа Адреса
08:46
Во Владивостоке облачно, небольшой дождь, местами туман
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4175 (114) от 03 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…
Директора, но договоры
Цирк прихорашивается
На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить
На «Короля Миллионки» покусились собственники здания
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Из Владивостока открыт новый авиарейс

Первый рейс отправился из аэропорта в ночь на 1 августа
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

АО «Международный аэропорт Владивосток» начал выполнять прямые регулярные рейсы в китайский город Шэньян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания «China Southern Airlines».

Выполнение полетов по маршруту Владивосток - Шэньян запланировано еженедельно по понедельникам и пятницам. На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку 150 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса. Время в пути составляет 2 часа.

Билеты можно приобрести на официальном сайте «China Southern Airlines», а также в офисах и представительствах авиакомпании.

Для справки: 

Шэньян - крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин. Шэньян является важным транспортным и промышленным центром северо-восточного Китая и занимает значимое экономическое положение. Шэньян является крупным туристическим центром и обладает богатой историей, в городе три памятника мировой архитектуры, которые охраняются ЮНЕСКО.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Российские и китайские моряки спасают людей и корабль
12:28, 03 августа 2017 Российские и китайские моряки спасают людей и корабль

В приморской столице проходит конкурс «Кубок моря-2017»

Новые клиенты Сбербанка получат бесплатные кредитные карты по паспорту
12:27, 03 августа 2017 Новые клиенты Сбербанка получат бесплатные кредитные карты по паспорту

Получить скидку смогут клиенты, которые оформят карты в 2017 году

Приморцы назвали WhatsApp самым популярным мессенджером
11:45, 03 августа 2017 Приморцы назвали WhatsApp самым популярным мессенджером

SMS сообщения по-прежнему остаются популярным видом общения

Практически 200 человек приняты на работу в «Радиоприбор» во Владивостоке
10:37, 03 августа 2017 Практически 200 человек приняты на работу в «Радиоприбор» во Владивостоке

До конца года будет трудоустроено более 400 человек

ESET: мошенники предлагают продлить подписку на WhatsApp
09:16, 03 августа 2017 ESET: мошенники предлагают продлить подписку на WhatsApp

Спам-рассылку рекомендуется игнорировать

Гороскоп на 3 августа
08:57, 03 августа 2017 Гороскоп на 3 августа

Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов

Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 3 августа
08:53, 03 августа 2017 Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 3 августа

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00