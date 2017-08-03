Из Владивостока открыт новый авиарейс

Первый рейс отправился из аэропорта в ночь на 1 августа

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

АО «Международный аэропорт Владивосток» начал выполнять прямые регулярные рейсы в китайский город Шэньян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания «China Southern Airlines».

Выполнение полетов по маршруту Владивосток - Шэньян запланировано еженедельно по понедельникам и пятницам. На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку 150 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса. Время в пути составляет 2 часа.

Билеты можно приобрести на официальном сайте «China Southern Airlines», а также в офисах и представительствах авиакомпании.

Для справки:

Шэньян - крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин. Шэньян является важным транспортным и промышленным центром северо-восточного Китая и занимает значимое экономическое положение. Шэньян является крупным туристическим центром и обладает богатой историей, в городе три памятника мировой архитектуры, которые охраняются ЮНЕСКО.