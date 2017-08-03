Огнеборцы Владивостока спасли частный дом

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока вечером, 2 августа в 18:58. Звонивший сообщил, что в районе улицы Светлая горит дом.

Ровно через восемь минут на месте происшествия уже работали первые пожарные расчёты. В ходе проведённой разведки было установлено, что горит веранда частного дома. Благодаря слаженным и грамотным действиям огнеборцев жилое здание удалось спасти.

Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Тушили пожар 11 человек личного состава и две единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.

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