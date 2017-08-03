Российские и китайские моряки спасают людей и корабль

В приморской столице проходит конкурс «Кубок моря-2017»

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Экипажи корветов ВМФ России «Совершенный» и ВМС Китая «Хуангши» в рамках международного конкурса «Кубок моря-2017» приступили ко второму этапу соревнования «Состязания по морской подготовке», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В ходе проведения этапа «Состязания по морской подготовке» участники конкурса соревнуются по спасению людей в море и буксировке аварийного корабля в акватории Амурского залива.

В качестве условно аварийного судна выступает противодиверсионный катер «Грачонок». Экипажи корветов поочередно должны произвести поиск и подъем трех манекенов людей на плаву, высадить аварийно-спасательную группу на «аварийное судно», произвести заводку и крепление буксировочного конца и отбуксировать «аварийный» корабль до линии финиша со скоростью не более 6 узлов.

Общие итоги и победители этапа международного конкурса «Кубок моря – 2017» будут подведены судейской коллегией после просмотра фото и видео контроля по завершению.