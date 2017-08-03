На корреспондента НТВ в прямом эфире напал пьяный прохожий

День ВДВ запомнится журналисту надолго

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

На канале НТВ в прямом эфире произошла потасовка между корреспондентом и прохожим, сообщает РИА VladNews.

Журналист, рассказывающий о том, как отмечают свой праздник ВДВ-шники из Москвы, стал жертвой пьяного прохожего. Во время прямого эфира Никита Развозжаев получил удар в челюсть от неадекватного мужчины. Корреспондент всего лишь попытался угомонить прохожего, мешающего вести репортаж с места событий. Реплика журналиста не понравилась пьяному москвичу, за что он и ударил Никиту Развозжаева. Последний продолжать конфликт не стал и решил удалиться. Естественно, прямой эфир прервали.

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