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Владимир Путин обошел Приморье стороной

В график рабочей поездки главы государства вошла только Амурская область
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

3 августа Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Амурскую область, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Ранее сообщалось, что в конце недели глава государства посетит Дальний Восток, но место назначения не уточнялось.

Как говорится в анонсе пресс-службы Владимира Путина, «глава государства проведёт совещание по вопросам реализации крупных экономических проектов в дальневосточном регионе, посетит строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода и Нижне-Бурейскую гидроэлектростанцию».

Напомним, старт строительству Нижне-Бурейской ГЭС был дан 27 августа 2010 года в присутствии Владимира Путина.

В конце июля энергетики приступили ко второму этапу заполнения водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Готовность ложа водохранилища к заполнению подтверждена актом межведомственной комиссии, созданной приказом министерства строительства и ЖКХ РФ.

Как ранее отмечал вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, «строительство Нижне-Бурейской станции – это одно из звеньев той большой работы, которая сейчас проводится здесь, в Амурской области», поясняя, что в регионе «идет строительство комплекса «Газпрома», планируется создание комбината «Сибура», выходит на вторую очередь космодром».

«Все эти объекты нуждаются в бесперебойном снабжении энергией. Нижне-Бурейская ГЭС, с одной стороны, важна для экономики региона. Платежи в бюджет Амурской области составят почти миллиард – 800 млн рублей. Эти деньги нужны региону. А, с другой стороны, станция обеспечивает устойчивость энергоснабжения и защищает долину реки от колебаний, связанных с работой внешней Бурейской станции», – заявил Юрий Трутнев.

Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы «РусГидро». Выход на проектную мощность запланирован на 2017 год.

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