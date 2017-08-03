Приморцы назвали WhatsApp самым популярным мессенджером

SMS сообщения по-прежнему остаются популярным видом общения

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Популярный автомобильный портал Drom.ru выяснил, какой мессенджер является самым популярным среди приморцев, сообщает РИА VladNews.

На выбор предлагались WhatsApp, Telegram, Viber, Skype и стандартное общение посредством SMS. С помощью опроса удалось выяснить, что свое предпочтение Skype отдали 8.2% опрошенных. 10.5% респондентов выбрали Viber. Тройку лидеров открывает Telegram - 13.4%. На второй строчке рейтинга обосновались традиционные и привычные для всех SMS-сообщения.

Абсолютным лидером среди популярных на сегодняшний день мессенджеров стал WhatsApp - 89.7% респондентов выбрали именно этот вариант. Напомним, ранее агентство сообщало, что в WhatsApp появился новый вид мошенничества.

Стоит отметить, что 3.1% опрошенных приморцев признались, что вовсе не пользуются никакими мессенджерами.

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