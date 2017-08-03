Перевозчики: Автобусы на Дальнегорск и Арсеньев ходят без перебоев

Обрушение моста в Анучинском районе Приморского края не повлияло на пассажирское сообщение с севером региона

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Обрушение моста в Анучинском районе края не повлияло на пассажирское сообщение с севером региона: как сообщили корреспонденту РИА VladNews в приемной автовокзала Владивостока, отмен рейсов, связанных с обрушением моста в районе села Таежка Приморского края, не было.

Отметим, что единственный междугородний автобусный рейс из Владивостока, отмененный сегодня, 3 августа, был на Терней - в 07:30.

Напомним, накануне произошло частичное обрушение мостового перехода на 95-м километре трассы Осиновка - Рудная Пристань. Люди не пострадали, но теперь здесь возможно движение только легковых автомобилей. Для ремонта сюда направлены 15 человек и 2 единицы техники.

По информации администрации Приморья, для тяжелого транспорта организован объезд через село Шекляево.

Необходимо отметить, что данный мостовой переход был построен еще до развала СССР, местные жители не помнят ремонтных работ, которые проводились бы здесь в последние десятилетия.

В целом, район от так называемого "Осиновского ноля" славится своими разбитыми дорогами, которые на протяжении десятилетий практически не видели ремонта. Например, рядом с Арсеньевом есть еще одна аварийная дорога Старосысоевка-Нефтебаза (Яковлевский район), подъезд к Дальнегорску по горному серпантину большинство местных жителей считают опасным для жизни, а в начале всей этой трассы асфальтовое покрытие напоминает скорее старинную стиральную доску - что обозначает необычный "эротический" дорожный знак.