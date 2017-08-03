Из Владивостока открыт новый авиарейс 12:39, 03 августа Из Владивостока открыт новый авиарейс
Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье 11:22, 03 августа Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье
​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени 11:17, 03 августа ​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени (Эксклюзив)
Новостная лента
Август, 03 четверг
13:04
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
13:04
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
13:04
Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
13:01
500 школьников Владивостока трудятся в третьей смене ремонтных бригад Видео
12:50
Вопросы предоставления земли многодетным семьям обсудили в администрации Владивостока
12:39
Из Владивостока открыт новый авиарейс
12:28
Российские и китайские моряки спасают людей и корабль
12:27
Новые клиенты Сбербанка получат бесплатные кредитные карты по паспорту
12:17
Огнеборцы Владивостока спасли частный дом
12:05
На корреспондента НТВ в прямом эфире напал пьяный прохожий Видео
11:56
Владимир Путин обошел Приморье стороной
11:45
Приморцы назвали WhatsApp самым популярным мессенджером Эксклюзив
11:34
Перевозчики: Автобусы на Дальнегорск и Арсеньев ходят без перебоев Фото
11:22
Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье
11:17
​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени Эксклюзив
11:11
Лесовоз, повредивший мост возле села Таежка в Приморье, отправлен на арестплощадку
11:02
В Приморье задержан бывший чиновник краевого департамента
11:00
Во Владивостоке могут прикрыть популярный суши-бар
10:48
Во Владивостоке состоится митинг в память о погибших в военных действиях на озере Хасан
10:37
Практически 200 человек приняты на работу в «Радиоприбор» во Владивостоке
10:23
Опасный аллерген обнаружен в одном из детских садов Приморья
10:12
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
10:01
Вместе с татуировками приморцы рискуют подхватить неизлечимые инфекции Фото
09:52
Резкий скачок евро: эксперты расходятся во мнениях
09:50
Экс-гендиректор строительной компании пыталась подкупить следователя в Приморье
09:38
«Единая Россия»: Чиновник-извращенец нанес ущерб политическим интересам партии
09:27
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье
09:16
ESET: мошенники предлагают продлить подписку на WhatsApp
09:04
В Приморье обрушился мост Фото
08:57
Гороскоп на 3 августа
08:53
Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 3 августа Адреса
08:48
Один дом останется без водоснабжения сегодня, 3 августа Адреса
08:46
Во Владивостоке облачно, небольшой дождь, местами туман
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4175 (114) от 03 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…
Директора, но договоры
Цирк прихорашивается
На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить
На «Короля Миллионки» покусились собственники здания
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Актуальный комментарий

Перевозчики: Автобусы на Дальнегорск и Арсеньев ходят без перебоев

Обрушение моста в Анучинском районе Приморского края не повлияло на пассажирское сообщение с севером региона
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Обрушение моста в Анучинском районе края не повлияло на пассажирское сообщение с севером региона: как сообщили корреспонденту РИА VladNews в приемной автовокзала Владивостока, отмен рейсов, связанных с обрушением моста в районе села Таежка Приморского края, не было.

Отметим, что единственный междугородний автобусный рейс из Владивостока, отмененный сегодня, 3 августа, был на Терней - в 07:30.

Напомним, накануне произошло частичное обрушение мостового перехода на 95-м километре трассы Осиновка - Рудная Пристань. Люди не пострадали, но теперь здесь возможно движение только легковых автомобилей. Для ремонта сюда направлены 15 человек и 2 единицы техники.

По информации администрации Приморья, для тяжелого транспорта организован объезд через село Шекляево.

Необходимо отметить, что данный мостовой переход был построен еще до развала СССР, местные жители не помнят ремонтных работ, которые проводились бы здесь в последние десятилетия.

В целом, район от так называемого "Осиновского ноля" славится своими разбитыми дорогами, которые на протяжении десятилетий практически не видели ремонта. Например, рядом с Арсеньевом есть еще одна аварийная дорога Старосысоевка-Нефтебаза (Яковлевский район), подъезд к Дальнегорску по горному серпантину большинство местных жителей считают опасным для жизни, а в начале всей этой трассы асфальтовое покрытие напоминает скорее старинную стиральную доску - что обозначает необычный "эротический" дорожный знак.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Вместе с татуировками приморцы рискуют подхватить неизлечимые инфекции
10:01, 03 августа 2017 Вместе с татуировками приморцы рискуют подхватить неизлечимые инфекции

Китайские тату-салоны заполонили Приморье

Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU
20:20, 02 августа 2017 Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU

Тайфун пока «топчется» в Тихом океане

Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке
16:08, 02 августа 2017 Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке

Это приведет к снижению оперативности консульской деятельности

Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма
15:23, 02 августа 2017 Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма

Почему в Приморье смерть «косит» мотоциклистов

Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа
14:59, 02 августа 2017 Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа

Генеральный менеджер хоккейного клуба - о составе команды, новом сезоне и прогнозе на игры

Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал»
13:19, 02 августа 2017 Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал»

Генеральный менеджер клуба прокомментировал игру с Кореей

Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
10:23, 02 августа 2017 Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры

Евгений Вишняков стал уже третьим заместителем губернатора Приморского края, оказавшимся под арестом