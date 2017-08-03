Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье

Сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс розыскных мероприятий

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителей Находки, которые обратили внимание, что в районе улицы Кубанская гуляли двое мальчиков 4 и 6 лет, находящихся на улице без сопровождения взрослы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Незамедлительно был организован комплекс розыскных мероприятий, опрошены очевидцы.

На распространенную в средствах массовой информации ориентировку откликнулись знакомые родителей мальчиков, в доме у которых они гостили.

Малышей вернули родителям. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с родственниками несовершеннолетних профилактическую беседу.

Полиция благодарит за содействие неравнодушных граждан и представителей средств массовой информации.