Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье 11:22, 03 августа Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье
​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени 11:17, 03 августа ​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени (Эксклюзив)
Лесовоз, повредивший мост возле села Таежка в Приморье, отправлен на арестплощадку 11:11, 03 августа Лесовоз, повредивший мост возле села Таежка в Приморье, отправлен на арестплощадку
Новостная лента
Август, 03 четверг
11:33
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
11:33
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
11:33
Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
11:22
Родители потерявшихся малышей найдены в Приморье
11:17
​Федеральные эксперты отметили усилия Игоря Пушкарёва по защите своего доброго имени Эксклюзив
11:11
Лесовоз, повредивший мост возле села Таежка в Приморье, отправлен на арестплощадку
11:02
В Приморье задержан бывший чиновник краевого департамента
11:00
Во Владивостоке могут прикрыть популярный суши-бар
10:48
Во Владивостоке состоится митинг в память о погибших в военных действиях на озере Хасан
10:37
Практически 200 человек приняты на работу в «Радиоприбор» во Владивостоке
10:23
Опасный аллерген обнаружен в одном из детских садов Приморья
10:12
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
10:01
Вместе с татуировками приморцы рискуют подхватить неизлечимые инфекции Фото
09:52
Резкий скачок евро: эксперты расходятся во мнениях
09:50
Экс-гендиректор строительной компании пыталась подкупить следователя в Приморье
09:38
«Единая Россия»: Чиновник-извращенец нанес ущерб политическим интересам партии
09:27
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье
09:16
ESET: мошенники предлагают продлить подписку на WhatsApp
09:04
В Приморье обрушился мост Фото
08:57
Гороскоп на 3 августа
08:53
Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 3 августа Адреса
08:48
Один дом останется без водоснабжения сегодня, 3 августа Адреса
08:46
Во Владивостоке облачно, небольшой дождь, местами туман
07:20
Есть вероятность выхода тайфуна Noru на Приморье Фото
06:03
Восстановлен облик первых цветов на Земле
05:04
Хроническую усталость видно по анализу крови, - ученые
04:02
Названа причина ночных кошмаров
03:26
Пособие по безработице в 2017 году: последние новости, размер выплат
02:44
Памятник сигнальщику корабля ТЩ-278 Григорию Елисееву отреставрировали во Владивостоке Фото
01:23
6 августа возле Земли пролетит опасный астероид 2017 NB7
00:12
Магнитные бури в августе 2017 года: расписание по дням и часам, график
Август, 02 среда
23:22
Ученые удалось создать еду из воздуха
22:11
В связи с возможным выходом тайфуна Noru в Приморье введен особый режим
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4175 (114) от 03 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…
Директора, но договоры
Цирк прихорашивается
На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить
На «Короля Миллионки» покусились собственники здания
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Лесовоз, повредивший мост возле села Таежка в Приморье, отправлен на арестплощадку

В настоящее время движение осуществляется по временному объезду
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Лесовоз, повредивший мост возле села Таежка Анучинского района, отправлен на арестплощадку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Вечером в среду движение транспорта, включая большегрузный, на 96 километре автодороги Осиновка–Рудная Пристань было восстановлено по временному объезду. А большегруз, который стал причиной обрушения первого пролета моста через реку Таежка, был отправлен арестплощадку.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что предварительно вес большегруза оценен в более чем 90 тонн, что серьезно превышает допустимую нагрузку. Точные результаты будут получены после взвешивания, после чего специалисты намерены обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, причиной повреждения железобетонного моста возле села Таежка стало движение груженого лесовоза. Разрешение на проезд большегрузного транспорта водитель не получал.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке могут прикрыть популярный суши-бар
11:00, 03 августа 2017 Во Владивостоке могут прикрыть популярный суши-бар

Роспотребнадзор нашел нарушения в ходе проверки в июле

Опасный аллерген обнаружен в одном из детских садов Приморья
10:23, 03 августа 2017 Опасный аллерген обнаружен в одном из детских садов Приморья

Амброзия росла на площади почти в гектар

За сутки в Приморье потушили четыре пожара
10:12, 03 августа 2017 За сутки в Приморье потушили четыре пожара

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Экс-гендиректор строительной компании пыталась подкупить следователя в Приморье
09:50, 03 августа 2017 Экс-гендиректор строительной компании пыталась подкупить следователя в Приморье

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье
09:27, 03 августа 2017 МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье

При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с

В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске
17:46, 02 августа 2017 В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске

12-летний уссуриец отправился в бега уже не в первый раз

Во Владивостоке обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
17:10, 02 августа 2017 Во Владивостоке обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти

По подозрению в преступлении была задержана сожительница потерпевшего