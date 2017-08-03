Лесовоз, повредивший мост возле села Таежка в Приморье, отправлен на арестплощадку

В настоящее время движение осуществляется по временному объезду

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Лесовоз, повредивший мост возле села Таежка Анучинского района, отправлен на арестплощадку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Вечером в среду движение транспорта, включая большегрузный, на 96 километре автодороги Осиновка–Рудная Пристань было восстановлено по временному объезду. А большегруз, который стал причиной обрушения первого пролета моста через реку Таежка, был отправлен арестплощадку.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что предварительно вес большегруза оценен в более чем 90 тонн, что серьезно превышает допустимую нагрузку. Точные результаты будут получены после взвешивания, после чего специалисты намерены обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, причиной повреждения железобетонного моста возле села Таежка стало движение груженого лесовоза. Разрешение на проезд большегрузного транспорта водитель не получал.

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